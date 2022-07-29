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Turizm gelirleri ikinci çeyrekte yüzde 190 yükseldi

Yılın ikinci çeyreğinde turizm gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 190.2 artarak 8.7 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ziyaretçi sayısı da yüzde 193.6 artarak 11.9 milyonu aştı

İkinci çeyrekte turizm gelirleri katlandı
İkinci çeyrekte turizm gelirleri katlandı
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HABERTURK.COM

Yılın ikinci çeyreğinde turizm gelirleri pandemi öncesini geride bıraktı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 190.2 artarak 8 milyar 717 milyon 103 bin dolar oldu.

2019 yılının ikinci çeyreğinde, yani pandemi öncesinde, turizm gelirleri 8 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Turizm geliri ve ziyaretçi sayısı, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2022:

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 83.8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16.2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

YABANCILAR DAHA ÇOK HARCADI

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 81 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 65 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2022 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 193.6 artarak 11 milyon 939 bin 131 kişi oldu. Bunların yüzde 87'sini 10 milyon 382 bin 68 kişi ile yabancılar, yüzde 13'ünü ise 1 milyon 557 bin 63 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

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