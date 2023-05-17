Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitti. 81 ilde yurt içinde 191 bin 885 sandıkta 55 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan kesin olmayan sonuçlara göre TBMM'de görev alacak olan 600 milletvekili ise belli oldu. Gözler "Hangi ilden kaç milletvekili çıktı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, Yeniden Refah ve TİP milletvekili sayıları ve tam isim listesi...