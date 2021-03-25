Bilim insanları tarihte ilk defa bir karadeliğin etrafındaki manyetik alanı görüntüledi. 2019 yılında tarihe görüntülenen ilk karadelik olarak geçen M87'nin etrafındaki manyetik alanın da fotoğraflanması bilim tarihine geçti.

Bilim insanları tarafından 'manyetik kaos' olarak isimlendirilen görüntü, karadelikte ışığın bükülmesiyle ortaya çıkıyor.

2019'DA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi 2019 yılı Nisan ayında Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi kapsamında bir araya gelen bilim adamları, Dünya'ya 53 milyon ışık yılı mesafedeki Başak (Virgo) takım yıldızındaki M87 Galaksi'sinin merkezindeki süper masif kara deliğin fotoğrafını yayımlamıştı. Fotoğrafta kara deliğin "olay ufku" olarak adlandırılan, kütle çekiminin en güçlü olduğu eşik bölgesi görülmüştü.

Söz konusu fotoğraf, bilim tarihinin ilk kara delik görüntüsü olarak kayıtlara geçti.