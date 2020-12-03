Bulutta 300 milyon dolarlık satın alma 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Küresel bulut tabanlı iletişim platformu Infobip, ABD’li Amdocs firmasının iştiraklerinden, SMS trafik toplayıcısı OpenMarket’i 300 milyon dolara satın aldı. Infobip, bu satın alma ile bu yıl geliri 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediğini duyurdu.

Apple ile iş ortaklığı ilişkilerine sahip olan OpenMarket sayesinde Infobip, Apple Business Chat hizmetini de mevcut iletişim kanallarına ekleyebilecek. Böylelikle Infobip, 190'dan fazla ülkede ayda 15 milyar mesaj işleyebilecek seviyeye gelmiş olacak.

UNICORN OLDU

Infobip CEO'su Silvio Kutic, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, büyüme yolculuğumuzda önemli bir sıçrama anlamına geliyor. Infobip, OpenMarket birlikte, dünyaca ünlü markalar da dahil olmak üzere yaklaşık 10 bin büyük kurumsal müşteriye sahip oldu" dedi.

Söz konusu anlaşma özel sermaye şirketi One Equity Partners'ın A-tur fonunun kapanmasından üç ay sonra gerçekleşti.

Infobip 200 milyon dolar tamamlayarak iş dünyasında değeri 1 milyar doların üzerinde olan, “unicorn” (en az 1 milyar dolar değerindeki özel şirketler) statüsüne ulaştı.