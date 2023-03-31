Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İngiliz Kraliyeti taç giyme törenleri hakkında 8 gerçek

İngiliz Kraliyeti'nde taç giyme törenleri yüzyıllardır ses getiren büyük organizasyonlarla gerçekleştiriliyor. Kutsal sayılan bu tören kendi içinde birçok detaya sahip.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İngiliz Kraliyeti taç giyme törenleri hakkında 8 gerçek

    Kraliyet mensubu olmak, üyelerin her zaman taç giyme törenine katılabileceği anlamına gelmez. Taç giyme törenlerine birçok devlet başkanı, özel konuklar ve arkadaşlar davet edilir ancak bazen kraliyet ailesi mensuplarına izin verilmez. Örneğin, 1937 yılında Kral George VI'un taç giyme törenine erkek kardeşi ve baldızı katılamadı.
  • İngiliz Kraliyeti taç giyme törenleri hakkında 8 gerçek

    Taç giyme törenleri tipik olarak yalnızca yetişkinlere yönelik bir olay olsa da, 4 yaşındaki Prens Charles, annesi II. Elisabeth'in 1953'teki taç giyme törenine katılarak, bir ebeveynin taç giyme törenine katılan ilk çocuk oldu.
  • İngiliz Kraliyeti taç giyme törenleri hakkında 8 gerçek

    Taç giyme törenlerinin altı bölümü vardır;

    - Kral veya kraliçe halka tanıtılır,

    - Kral veya kraliçe Taç Giyme Yemini ederek,  krallığı hukuk, adalet ve merhametle yönetme sözü verir,

    - Hükümdar başpiskopos tarafından kutsal yağ kullanılarak kutsanır,

    - Hükümdar Kral Edward'ın Sandalyesi olarak bilinen taç giyme töreni koltuğuna oturur,

    - Koltuğa oturan krala veya kraliçeye taç takılır. Taç giydirme sırasında Londra Kulesi'nde 62 silahla ateş açılır ve çanlar çalar,

    - Son olarak kral veya kraliçe halkın saygısını kabul eder ve kraliyetin tüm üyeleri yeni hükümdara bağlılık yemini eder.
  • İngiliz Kraliyeti taç giyme törenleri hakkında 8 gerçek

    Törenin en kutsal bölümü halka kapalıdır. Kutsama Yasası olarak bilinen törenin bu bölümü o kadar kutsal kabul ediliyor ki  II. Elizabeth'in taç giyme töreninin televizyonda yayınlanmayan tek bölümü buydu.

    Bu törende, kanatları açılmış bir kartal şeklinde olan biblodan "taç giyme töreni yağı" isminde bir yağ kaşığa dökülür ve yağ, yeni hükümdarın başına, göğsüne ve ellerine sürülerek hükümdar kutsanır.
  • İngiliz Kraliyeti taç giyme törenleri hakkında 8 gerçek

    Taç giyme yağı, 1941'de 2. Dünya Savaşı'ndaki bir bombalı saldırı sırasında imha edildi. Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreni yağı; zeytinyağı, susam ve gül, portakal çiçeği, yasemin, misk, amber ve çivit otu içeren, 17. yüzyıldan kalma bir tariften yapıldı.
  • İngiliz Kraliyeti taç giyme törenleri hakkında 8 gerçek

    Westminster Abbey, yaklaşık 1000 yıldır kraliyet taç giyme törenlerine ev sahipliği yapıyor. Kraliyet Taç Giyme Törenleri, William the Conqueror'ın burada taç giydiği 1066 yılından beri Westminster Abbey'de gerçekleştirilmektedir.
  • İngiliz Kraliyeti taç giyme törenleri hakkında 8 gerçek

    İngiliz taç giyme törenlerini organize etmekten sorumlu kişi İngiltere mareşal kontudur. Sorumlulukları sadece İngiliz taç giyme törenlerini değil, aynı zamanda parlamentonun devlet açılışını ve hükümdarların devlet cenazelerini organize etmeyi içerir.
  • İngiliz Kraliyeti taç giyme törenleri hakkında 8 gerçek

    Hükümdar, taç giyme töreni sırasında birden fazla taç takar.

    Kaynak: History

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.