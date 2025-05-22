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        Haberler Spor Futbol Almanya İngilizler, Postecoglou'yu "kahraman" ilan etti - Futbol Haberleri

        İngilizler, Postecoglou'yu "kahraman" ilan etti

        Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi kupası müzesini götüren Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou, İngiliz basınından büyük övgü aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:30
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        İngilizler, Postecoglou'yu "kahraman" ilan etti
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        İngiliz basını, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Tottenham'ın teknik direktörü Ange Postecoglou'yu karşılaşmanın kahramanı ilan etti.

        The Telegraph gazetesindeki haberde, "Ange Postecoglou sözünü tuttu ve Tottenham'ın 17 yıllık kupa hasretine son verdi." ifadesi kullanıldı.

        The Guardian gazetesinde Postecoglou'nun maç sonu açıklamalarına değinilerek, "Dostum, ben bir kazananım: Postecoglou Avrupa Ligi zaferinin ardından Tottenham'da devam etmek istiyor." yorumu yapıldı.

        Daily Mail gazetesindeki maç haberinde, "Postecoglou'nun takımı 17 yıllık kupa hasretine Manchester United karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle son verdi." şeklinde görüş belirtildi.

        Independent gazetesinin haberinde de Avustralyalı çalıştırıcıya maç sonrası sorulan bir soruya gönderme yapılarak, "Bu, Ange Postecoglou'nun en büyük başarısı mı?" ifadesi kullanıldı.

        BBC'nin maçla ilgili haberinde ise Tottenham'ın ligdeki formsuzluğu ön plana çıkarılarak, "Bu Tottenham takımının, felaket bir lig sezonunun ardından 17 yıl sonra ilk gümüş madalyasını ve 1984'ten bu yana ilk Avrupa kupasını kazanmak için gereken cesaret ve kararlılığı gösterebileceğinden şüphe duyanlar kesinlikle çoktu." ifadelerine yer verildi.

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