Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), cezanın yanı sıra, Cambridge Analytica'nın bir süre önce kapattığı alt şirketi SCL Elections'a karşı da hukuki işlem başlatacak.

Facebook rapora dönüş yapacağını açıklarken, İngiltere'deki siyasi partilerin "veri simsarlarıyla" olan alışverişi de mercek altına alındı. ICO, Aggregate IQ adlı bir şirketin AB Referandumu konusunda Vote Leave (AB'den ayrılma oyunu destekleyen hareket) ile çalışması kast ederek, İngiliz vatandaşlarının verilerini işlemeyi bırakmasını istedi. ICO'nun ismini zikrettiği şirketlerden birisi de Emma's Diary. Bu şirket de İşçi Partisi ile çalışıyor ve ailelere tıbbi tavsiyeler ve ücretsiz bebek temalı ürünler veriyor.