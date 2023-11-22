İngiltere'de gündem Altay Bayındır!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Galler maçının ardından Altay Bayındır'ın önemli bir kaleci olduğunu dile getirdi. Montella, basın toplantısında yaptığı açıklamada Altay Bayındır ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

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"Açıkçası çok genç bir kaleci. Ne kadar iyi bir kaleci olduğunu kendi gösterdi. Yaşına göre önemli bir deneyimi var. İngiltere'de deneyim kazanınca devamlı oynama şansı bulur. Sonrasında ne kadar değerli olduğunu gösterecektir."