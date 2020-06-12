Reuters

İngiltere koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetleri aksayan şirketlerin üzerindeki yükü azaltmak için AB'den ithal edilen mallara uygulanacak gümrük prosedürlerini erteledi.

AB'den ayrılan İngiltere 2021 başında ithal ürünlerin ülke içine girişinde bazı kontrolleri devreye almayı planlıyordu.

Ancak hükümet şirketlere bürokratik işler için zaman tanıyarak değişikliği 1 Temmuz 2021'den itibaren devreye alacağını

açıkladı.

Yeni düzenlemeler şirketlerin daha kapsamlı gümrük kaydı tutmalarını gerektirirken pek çok şirketin kayıt takibi yapacak

altyapısı bulunmuyordu.

İngiltere Kabine işleri bakanı Michael Gove yaptığı açıklamada, "Bugünkü açıklama, ülkeyi geçiş döneminin sonuna hazır hale getirmek için önemli bir adım, ancak daha yapılacak çok iş var" dedi.