Apple, geliştiriciler konferansı WWDC 2019 etkinliğinde yeni mobil işletim sistemi iOS 13’ün ön gösterimini gerçekleştirdi. Koyu mod, gelişmiş fotoğraf ve kamera özellikleri, Apple ile giriş yapma ve yeni Harita Deneyimi gibi özelliklerle dikkat çken iOS 13, bu sonbaharda son kullanıcılara sunulacak.

San Jose’de düzenlenen etkinlikte konuşan Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, “iOS 13, daha hızlı bir performansın yanı sıra Fotoğraflar ve Harita uygulamalarındaki zengin güncellemeler ve Apple ile Giriş Yapma gibi gizliliği koruyan özelliklerle her gün kullandığınız uygulamalara yeni özellikler getiriyor” dedi. Federighi, “iPhone’un sunduğu yenilikleri müşteriler bu sonbaharda deneyimleyeceği için heyecanlıyız” diye konuştu.

YENİ GÖRÜNÜM: KOYU MOD

iOS 13 ile iPhone’lara gelecek olan Koyu Mod, özellikle loş ışıkta daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunmak için sistem genelinde ve tüm özgün uygulamalarda çalışan yeni bir koyu renk düzeni.

Koyu Mod, üçüncü taraf geliştiriciler tarafından kendi uygulamalarına entegre edilebiliyor ve güneş battığında veya belirli bir zamanda otomatik olarak açılmak üzere programlanabiliyor.

FOTOĞRAFLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME ARAÇLARI

Cihaz üzerinde yapay öğrenmeyi kullanan Fotoğraflar uygulaması, son bir gün, ay veya yılın önemli etkinliklerini göstermek için fotoğraf yığınını ve benzer fotoğrafları otomatik olarak gizleyerek, tüm arşivi en iyi görselleri ön çıkaracak şekilde düzenliyor.

Fotoğraflar ve videolar akıllı şekilde organize ediliyor ve videolar otomatik olarak oynatılıyor. Yeni düzenleme araçlarıyla efektler tek bir kaydırmayla artırılabiliyor veya azaltılabiliyor. iOS 13’te fotoğraf düzenleme araçlarının çoğu video düzenleme için de kullanılabiliyor. Böylece döndürme, kırpma ve filtreleri uygulama işlemlerini doğrudan Fotoğraflar uygulamasında yapmayı olanaklı hale getiriyor.

iOS 13 ile, doğrudan Kamera uygulamasında Portre Işığı ayarlarıyla gözleri netleştirmek ve yüz hatlarının parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlamak için ışık yakınlaştırılabiliyor veya incelikli bir görünüm yaratmak için uzaklaştırılabiliyor. Yeni High-Key Mono efekti Portre modu fotoğrafları için daha etkileyici, tek renkli bir görünüm oluşturuyor.

APPLE İLE GİRİŞ YAPMA

iOS 13 ile gelecek olan bu yeni özellik, ‘ Google ile oturum aç’a benzer şekilde, uygulamalarda ve web sitelerinde daha pratik ve hızlı oturum açmak için geliştirilmiş. Bu yeni özellikle kullanıcılar, bir sosyal hesabı kullanmak veya form doldurmak, e-posta adreslerini doğrulamak veya parolaları seçmek yerine, kimliklerini doğrulamak için sadece Apple ID’lerini (Apple kimliklerini) kullanabilecekler.

Geliştiricilerin ad ve e-posta adresi istemeyi tercih ettikleri durumlarda, kullanıcılar kendi e-posta adreslerini gizli tutmak ve bunun yerine rastgele e-posta adresini paylaşma seçeneğine de sahip olabilecek. Apple ile Giriş Yapma, kullanıcıların Face ID ve Touch ID ile kimliklerini doğrulamasına ek bir güvenlik katmanı olarak yerleşik iki faktörlü kimlik doğrulama seçeneği sunacak.

YENİ HARİTA DENEYİMİ

Yeni Harita uygulaması Apple’ın temel haritayı yeniden oluşturmak için 4 milyon mil yol kat ettikten sonra, daha fazla yolu kapsayan ve iyileştirilmiş yaya verileri, daha kesin adresler ile ayrıntılı arazi örtüsü verileri sağlayan yeni bir Harita deneyimi sunacak. Yeni Harita uygulaması şu anda belirli şehirler ve eyaletler için kullanabiliyor ve 2019 sonunda tüm ABD’de, 2020 yılında daha fazla ülke için kullanılmaya başlanacak.

Yeni temel harita ve yüksek çözünürlüklü 3D fotoğraflarla desteklenen yeni Look Around özelliği bir şehrin sokak düzeyindeki görsellerini sunuyor. iOS 13, Harita uygulamasına kullanıcıların favori restoranları, seyahat destinasyonlarını veya alışveriş mekanlarını arkadaşlarıyla paylaşması için Koleksiyonlar ve ev, iş, spor salonu veya okul gibi sık gidilen yerlere başlangıç ekranından tek bir dokunuşla yol tarifi için Favoriler gibi ek yeni özellikler getiriyor.

iOS 13 İLE GELEN DİĞER YENİLİKLER

Anımsatıcılar: Yeni bir görünüme sahip ve organize etme ve takip etme için daha fazla seçenekle, anımsatıcıları oluşturmanın ve düzenlemenin akıllı yollarını sunuyor. Hızlı araç çubuğu saat, tarih, yer ve işaretleri veya ekleri eklemeyi kolaylaştırıyor. Mesajlar’la daha kapsamlı entegrasyonu sayesinde, birini bir anımsatıcıda etiketleyerek bu kişiyle mesajlaşıldığında bu anımsatıcının görünmesini sağlamak mümkün.

Mesajlar: Konu grubundakilerin kim olduğunu kolayca belirlemek için kullanıcılarını adını ve fotoğrafını veya özelleştirilmiş Memoji veya Animoji’sini otomatik olarak paylaşabiliyor. Memoji’ler iOS klavyesindeki yerleşik çıkartma paketlerine otomatik olarak ekleniyor. Böylece Mesajlar, Mail ve diğer uygulamalarda kullanılabiliyor. Ayrıca, Memoji’de yeni saç stilleri, şapkalar, piercing ve aksesuarlar da bulunuyor.

Siri: Yeni ve doğal bir sese sahip ve Siri Kestirmeleri şimdi, işe veya spor salonuna gitmek gibi işler için kişiselleştirilmiş rutinler sağlayan Suggested Automations’ı destekliyor.

CarPlay: Uygulamada müzik, harita ve çok daha fazlasını tek bir görünümde sunan yeni Gösterge Paneli ve üçüncü taraf navigasyon ve ses uygulamaları için yeni bir Takvim uygulaması ve Siri desteğiyle şimdiye kadarki en büyük güncelleme yapıldı.

HomePod: Mesajlar, müzikler ve daha fazlası dahil kişisel istekleri iletmek için evdeki kişilerin seslerini ayırt edebiliyor. Canlı radyo Siri’ye iHeartRadio, radio.com ve TuneIn’indeki 100 bini üzerindeki radyo istasyonuna erişim sağlıyor ve yeni uyku sayacı belirlenen zamanda müziği kapatıyor. Handoff kullanıcıların eve geldiklerinde müzikleri, podcast’leri veya bir telefon aramasını HomePod’a aktarmasını sağlıyor.

AirPods: AirPods ile Siri, Mesajlar veya SiriKit özellikli bir mesajlaşma uygulamasındaki mesajları geldiği anda okuyabiliyor. Yeni ses paylaşma özelliği, kullanıcıların ikinci bir kulaklığı iPhone veya iPad’e yaklaştırarak bir filmi veya şarkıyı arkadaşıyla birlikte izlemesini veya dinlemesini kolaylaştırıyor.

Sesle Denetim: Kullanıcıların iPhone, iPad ve Mac’lerini kendi sesleriyle çalıştırmasını mümkün kılan yeni bir deneyim sunuyor. Sesle Denetim, Siri’nin yeni konuşma tanıma teknolojisini kullanarak metne dönüştürme ve düzenleme işlemlerini daha da doğru yapıyor.

Notlar: Uygulama, yeni Galeri Görünümüne sahip ve paylaşılan klasörler, yeni arama araçları ve denetim listesi seçenekleriyle iş birliği seçenekleri sunuyor.

QuickPath: Bir kelimenin harfleri arasında sürekli kaydırarak iOS klavyesinde tek elle yazma seçeneğini getiriyor.

Metin Düzenleme: Belgeleri kaydırmayı, imleci hareket ettirmeyi ve metinleri daha hızlı ve doğru seçmeyi sağlayacak şekilde geliştirildi.

Dosyalar: Uygulama, klasörleri iCloud Drive ile paylaşma ve SD kartları ve USB flash bellekler gibi harici depolama cihazlarından dosyalara ulaşma özelliklerini sunuyor.

Sağlık: Uygulama işitme sağlığını izlemenin yollarının yanı sıra kadınların regl döngülerini takip etmenin, görselleştirmenin ve tahmin etmenin yeni yollarını sunuyor.

HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

Apple Geliştirici Programı üyeleri iOS 13 geliştirici önizlemesine bugünden itibaren developer.apple.com adresinden ulaşabilir. Açık beta programı ise bu ay içinde beta.apple.com adresinde iOS kullanıcılarına sunulacak.

Yeni yazılım özellikleri bu sonbaharda iPhone 6s ve daha yeni iPhone modelleri, iPad Air 2 ve daha yeni modelleri, tüm iPad Pro modelleri, iPad 5. Nesil ve daha yeni modelleri ve iPad mini 4 ve daha yeni modelleri için iPadOS ile birlikte ücretsiz yazılım güncellemesi olarak sunulacak.