IP TV ve kaçak yayın izleyenler ceza mı alacak?
Son dönemde, IP TV ve izinsiz yayınlar yoluyla maç, dizi ve film izleyenleri bekleyen olumsuz gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Artık kaçak yayın kullanıcılarına yönelik cezalar daha sıkı bir şekilde uygulanacak. Uzmanlar, kaçak yayınları izleyenlerin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Ayrıntılar haberimizde yer alıyor.
IP TV üzerinden maç, dizi ve film izleyenler için ciddi uyarılar var. Kaçak yayın kullananların 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtilirken, uzmanlar bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguluyor. Artık yayın keyfi, beraberinde getirdiği cezai yaptırımlarla birlikte daha büyük risk taşıyor. Peki, kaçak yayın kullananlara uygulanan cezalar nelerdir? İşte ilgili konuda merak edilen soruların yanıtları...
IP TV VE BENZERİ KAÇAK YAYIN İZLEYENLERE HAPİS CEZASI
TRT Haber'de yer alan habere göre, IP TV ve türevi kaçak yayınlar kullananların tespiti halinde söz konusu kişiler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
"SUÇ KAPSAMINDA YER ALIYOR"
Avukat Müge Doğan'ın açıklamaları şu şekilde, ''Ceza Kanunu'muzda düzenlenen bir madde var bununla alakalı. İnternet üzerinden yayın yapan şifreli veya şifresiz yayın yapan kuruluşların illegal bir şekilde bu yayınları kullananlar ve buna şey sağlayanlar, menfaat sağlayanlar Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir suç kapsamında yer almaktadır” dedi. Bu şekilde kullanım tespit edilirse hapis cezası ile karşı karşıya kalınabilir.
Doğan, "Kanun der ki; karşılıksız menfaat sağlama suçu, bu suçun da cezası, hem yayın yapanlar açısından, hem izleyenler açısından 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor kanun" İfadelerine yer verdi.
"BAŞINIZ BELAYA GİREBİLİR"
"Ücretini öderken başka bir adli bir olayla da karşı karşıya kalınabilir. Kaçak IP TV hizmeti veren kuruluşlar ödemeyi İban yoluyla alıyor. Yani kullanıcılardan; kaçak platform hizmetinin ücretinin şahsi bir hesaba gönderilmesi isteniyor. Uzmanlar bu konuda da uyarıyor. Parayı gönderdiğiniz kişi herhangi bir terör ya da suç örgütüne mensup biri çıkarsa, başınız belaya girebilir."