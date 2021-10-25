HABERTURK.COM

Apple’ın yeni iPhone modelleri iPhone 13 serisinin ekran değişim fiyatları belli oldu. ABD’li şirket, Türkiye’de bu ayın başında satışa çıkardığı iPhone 13 modelleri için garanti kapsamı dışındaki ekran değişimi ücretlerini açıkladı.

Buna göre iPhone 13’te garanti kapsamı dışındaki ekran onarımı ücretleri 2 bin 349 TL’den başlayıp, 3 bin 199 TL’ye kadar çıkıyor. Diğer bir ifadeyle iPhone 13’teki sadece ekran değişim maliyeti, piyasadaki giriş ve giriş üstü ortalama bir akıllı telefon fiyatına bedel.

2349 TL'DEN BAŞLIYOR...

Perakende satış fiyatı 10 bin 999 TL’den başlayan iPhone 13 mini’de 2 bin 349 TL olan ekran değişim ücreti, satış fiyatı 11 bin 999 TL’den başlayan iPhone 13’te 2 bin 749 TL, 15 bin 999 TL’den başlayan iPhone 13 Pro’da 2 bin 749 TL ve 17 bin 999 TL’den başlayan iPhone 13 Pro Max modelinde ise 3 bin 199 TL olarak belirlendi.

iPHONE 13 EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

Model Başlangıç Fiyatı (TL) Ekran Değişim Ücreti (TL) Oran iPhone 13 mini 10999 2349 21,4% iPhone 13 11999 2749 22,9% iPhone 13 Pro 15999 2749 17,2% iPhone 13 Pro Max 17999 3199 17,8%

Oran olarak bakıldığında ise iPhone 13 modellerinde ekran değişim ücretleri cihazın satış fiyatının yüzde 17’s ile yüzde 23’ü arasında değişiyor. Bu arada iPhone 13 serisinde garanti kapsamı dışındaki pil değişim ücretinin de 649 TL olarak belirlendiğini belirtelim