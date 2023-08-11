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        Haberler Gündem iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15, iPhone 15 Pro Max fiyatı, özellikleri ve satışa çıkma tarihi belli oldu mu?

        iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? Apple iPhone 15 fiyatı ve özellikleri belli oldu mu?

        iPhone 15 çıkış tarihi gündemdeki yerini aldı. Teknoloji devi Apple'ın yeni telefon modeli iPhone 15'in özellikleri ve fiyatı araştırılıyor. Milyonlarca teknoloji meraklısının heyecanla beklediği yeni modellerin iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max'ten oluşması bekleniyor. İşte iPhone 15 çıkış tarihi ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 12:25
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        Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansmanı büyük bir heyecan ile bekleniyor. Lansman için eylül ayı işaret edilirken iPhone 15'in özelliklerine dair bazı bilgiler sızdırıldı. Peki, iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? İşte, konuya dair detaylar...

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        iPHONE 15 MODELLERİ SIZDIRILDI!

        iPhone 15 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Yeni görüntüler, iPhone 15 ailesinde yer alacak dört modeli yan yana getiriyor: Bunlar iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max. Görüntülerde sessize alma düğmesinin yerini alacağı söylenen dokunmatik eylem tuşu (Action Button) da gözüküyor.

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        iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?

        Apple genelde yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor. iPhone serilerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun nasıl bir fiyatlandırmayla çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

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        GEÇMİŞ DÖNEM iPHONE'LARIN ÇIKIŞ TARİHLERİ

        İşte iPhone'ların çıkış tarihlerinin bir zaman çizelgesi:

        iPhone 14 Pro: 7 Ekim 2022

        iPhone 14: 16 Eylül 2022

        iPhone 13 : 23 Eylül 2021

        iPhone 12 : 23 Ekim 2020

        iPhone 11 : 20 Eylül 2019

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        iPhone XS : 21 Eylül 2018

        iPhone X : 3 Kasım 2017

        iPhone 8 : 22 Eylül 2017

        iPhone 7 : 16 Eylül 2016

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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