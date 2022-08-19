iPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.

Çinli tedarikçiyi bırakan Apple, Güney Koreli LG Innotek'i seçti. Bu tercih iPhone'un üretim maliyetlerini de artırdı. Zira LG'nin ön kamera bloğu Çinli üreticiye göre üç kat daha maliyetli.

LG tarafından üretilecek ön kamera setiyle iPhone 14'ün selfie kamerasına ilişkin detaylar da ortaya çıkıyor. Analizlere göre ön kamera hem şekil hem performans olarak gelişecek. Ön kamerada altı parçalı F/1,9 açıklığında bir lens kullanılacak.

iPhone 14'te Type-C girişi olmayacak. Analist Ming Chi Kuo'nun aktardıklarına göre iPhone için USB-C çalışmaları başladı. Ancak Apple'ın iPhone 14'lerde Lighting kablosunu kullanmaya devam edeceği öne sürüldü. Bloomberg'den Mark Gurman yeni iPhone 14 ailesine ilişkin önemli bir iddia ortaya attı. Gurman standart modelde geniş açılı 48 MP'lik kameranın olmayacağını söyledi. Gurman'ın iddialarına göre yeni A16 Bionic işlemci ve 48 MP'lik kamera sadece Pro modellerde olacak.