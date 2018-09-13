Apple, yeni telefonları iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'ı tüm dünyaya duyurdu. Yurt dışı fiyatları etkinliğin sonunda açıklanırken, Türkiye fiyatları ise henüz belirtilmedi. Ancak Apple sürpriz bir kararla halihazırda satışta olan iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus fiyatlarına bu gece zam yaptı. Yapılan zamla birlikte iPhone fiyatları 'rekor' kırdı.

İŞTE ZAMLI iPHONE FİYATLARI

Apple tarafından yapılan güncelleme ile birlikte iPhone 7 başlangıç fiyatı 4199 TL‘den 4999 TL seviyesine yükseldi. Dudak uçuklatan bu zam uygulaması ile iPhone 7′nin 128 GB’lık versiyonu ise, 5.999 TL‘ye çıkarken; iPhone 7 Plus modeli ise 4999 TL yerine yeni zam uygulamasının ardından, 6.299 TL‘den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

iPhone 8 başlangıç fiyatı ise 5.199 TL‘den 6.499 TL‘ye yükselti. Diğer bir zam ise iPhone 8 Plus fiyatına geldi. Yeni zam ile birlikte iPhone 8 Plus başlangıç fiyatı 5.899 TL’den 7.499 TL'ye tırmandı.

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