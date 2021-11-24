Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, Türkiye'deki iPhone satışlarına ilişkin önemli bir karar aldı. Gün içinde yaşanan döviz kuru hareketliliği nedeniyle iPhone satışlarının durdurulduğu iddia edildi. İşte konuyla ilgili son durum...

ZAMMIN ELİ KULAĞINDA...

Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan dolar kurundaki hızlı yükseliş, Apple’ın iPhone fiyatlarında da bir ilkin yaşanmasına neden oldu. Yılbaşından bu yana yüzde 80’lik yükseliş yaşayan ve en son 13 TL’ye fırlayan dolar kurunun etkisiyle artık yurtdışından iPhone getirmek Türkiye’dekinden daha pahalı hale geldi.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre; Kurdaki yükseliş öyle bir seviyeye ulaştı ki; yüzde 50’lik ÖTV, yüzde 18’lik KDV, yüzde 10’luk TRT bandrolü ve yüzde 1’lik Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi ve satıcının kâr marjı da dahil edilince oluşan Türkiye perakende satış fiyatı bile içerdiği bu kadar vergi kalemine karşın, yurtdışı fiyatından daha ucuz kaldı. Kur nedeniyle baskı yaşayan Apple’ın iPhone başta olmak üzere Türkiye’deki satışa sunduğu ürünlerin fiyatlarını da yakın zamanda yukarı yönlü olarak güncellemesi bekleniyor.

APPLE SATIŞLARI DURDURDU

Ve beklenen oldu… 13 TL’ye fırlayan dolar kuru üzerine Apple Türkiye’de iPhone satışlarını geçici olarak durdurdu. Apple’ın internet sitesi üzerinden iPhone siparişi vermeye çalışanlar, “Şu anda mevcut değil” uyarısı ile karşılaşıyor. Apple’ın iPhone 13 modelleri başta olmak üzere iPhone ve diğer ürünlerinin fiyatını artırması bekleniyor.

Hızla yükselen dolar kuru karşısında fiyatlama yapmakta zorlanan Apple, iPhone’ların yanısıra, Mac, iPad, Apple Watch gibi diğer ürünlerin satışını da geçici olarak durdurdu.