Döviz kurlarındaki son hareketle birlikte doların 4.85 TL’yi bulması, yurtdışından akıllı telefon getirmek isteyenleri de sarstı. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın analizine göre Apple’ın son akıllı telefonu iPhone X’i yurtdışından getirip, Türkiye’de kullanmak isteyen artık en az 5500 TL’lik maliyeti göz önüne almak durumunda.

Apple’ın 2017 yılının Eylül ayında tanıttığı iPhone X’in en düşük fiyatlı seçeneği olan 5.8 inçlik ve 64 GB’lik modeli, Türkiye’de 24 Kasım 2017 tarihinde resmi olarak satışa çıkmıştı.

Sözkonusu tarihte Türkiye’de 6099 TL’ye satışa sunulan iPhone X modelinin perakende fiyatı aradan geçen sürede yaşanan döviz kurundaki yükselişten şimdilik etkilenmedi. Ancak son 6.5 aylık dönemde iPhone fiyatlarında dolar kuru nedeniyle yüzde 23’lük baskı oluştu.

KUR BASKISI 1000 TL

Kur, henüz Türkiye’deki perakende satış noktalarına yansıtılmasa da yurtdışından yolcu beraberinde getirilen iPhone’larda ortalama 1000 TL’lik maliyet artışı yaşandı.

ABD’de 999 dolara satılan iPhone X’in, Kasım 2017’de Türkiye’deki bir kullanıcı için toplam maliyeti 4474 TL iken, bugün itibariyle bu rakam 5480 TL’yi buldu. iPhone almak isteyenler için karşılarında bulunan 2 seçenek olan ABD’den getirmenin veya Türkiye’den almanın toplam maliyetini analiz ettik.

YURTDIŞINDAN GETİRİLEN IPHONE X KAÇA MAL OLUYOR?

Yurtdışından iPhone almak isteyenler için birinci adres genelde ABD oluyor ve ABD’de 5.8 inçlik, 64 GB’lik iPhone X 999 dolardan satışa sunuluyor. Bu fiyata eyaletine göre değişmekle birlikte ortalama yüzde 7.25 olan satış vergisi de dahil edildiğinde, rakam 1071 dolara çıkıyor.

Kasım 2017’de dolar kurunun 3.95 TL olduğu hesaba katıldığında TL cinsinden maliyet 4232 TL olarak karşımıza çıkıyor. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarını Türkiye’de kullanabilmek için cihazın IMEI numarasının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) kayıt ettirilmesi gerekiyor.

E-Devlet üzerinden yapılabilen bu işlem için 2017 yılında ödenen IMEI kayıt harcı ise 149.2 TL idi. Bunun yanısıra 2016 yılı sonunda yürürlüğe giren düzenlemeyle artık yurtdışından yolcu beraberinde getirilse bile cep telefonları için TRT bandrolü almak gerekiyor. Ki bunun da ücreti 20 Euro. Kasım 2017’deki Euro kuru dikkate alındığında bandrol ücretinin TL cinsinden karşılığı yaklaşık 95 TL.

Kayıt harcı ve bandrol ücreti de dahil edildiğinde ABD’den alınıp, Türkiye’de kullanılacak olan iPhone X’in tüketiciye toplam maliyeti 4475 TL’yi buluyor. Aradan geçen 6.5 aylık dönemde hem dolar kuru hem de IMEI kayıt ücreti artmış durumda. Bu artışlar hesaba katıldığında, bugün itibariyle ABD’den satış vergisi dahil 1071 dolara alınabilen iPhone X için 2018 yılı IMEI kayıt ücreti olan 170.7 TL ve 20 Euro’luk (bugünkü kurdan yaklaşık 113 TL) bandrol ücreti ödemek de gerekiyor.

4.85 TL’yi bulan dolar kuru üzerinden de bugün itibariyle yurtdışından iPhone X alıp, Türkiye’de resmi kayıt işlemlerini yaptırıp, kullanmak isteyenler için toplam telefon maliyeti 5480 TL’ye çıkıyor. Diğer bir ifadeyle ABD’den iPhone X getirmek için tüketicilerin cebinden çıkacak toplam tutar son 6 aylık dönemde tam olarak 1005 TL artmış durumda.

TÜRKİYE'DEN ALINAN IPHONE X KAÇA MAL OLUYOR?

Apple’ın 10. yılına özel olarak tasarlanan modeli iPhone X, 27 Ekim’de ön siparişe açılmasının ardından 3 Kasım 2017’de belirli sayıdaki ülkede satışa çıkmıştı. iPhone X, Türkiye’de ise 24 Kasım’da teknoloji perakende zincirleri, operatörler ve Apple Türkiye kanalıyla satışa sunulmuştu.

Satış kanalına göre fiyatında ufak farklılıklar olmakla birlikte telefonun perakende fiyatı ise 6099 TL olarak açıklanmıştı. Son 6 aylık dönemde Apple’ın telefon fiyatlarında herhangi bir değişiklik ise olmadı. Apple’ın, aradan geçen zamanda oluşan kur baskısını fiyatlara ne zaman yansıtacağı ise henüz bilinmiyor.