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İş Bankası'nın, açık bankacılık yaklaşımını beslemek amacıyla sunduğu API Portal’ın, Sandbox olarak ifade edilen geliştirme ortamına kayıt olan ve İş Bankası API’lerinin sunduğu finansal yetenekleri deneyimleyen kullanıcı sayısının bin aştığı kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, İş Bankası'nın API Portal'ı girişim ve kuruluşlarla işbirliklerini geliştirip yenilikçi ürünlerin hayata geçirilmesine destek oluyor, böylece bankacılık ürün ve hizmetlerinin banka dağıtım kanalları dışından da erişilebilir hale gelmesine olanak sağlanıyor.

API Portal hizmeti ile ilgili açıklama yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "İş Bankası olarak müşterilerimizin finansal hizmetlere kolay erişimi ve hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler için işbirlikçi ekosistemleri çok önemsiyoruz.” dedi.

Bu doğrultuda girişimler ve kurumlar ile işbirliğinin artırılması amacıyla sistematik bir şekilde çalıştıklarını belirten Sezen, "Girişim ve kurumlar ile işbirliklerimizi kolaylaştırıp yenilikçi ürünler hayata geçirmemize, ürün ve hizmetlerimizi bankamız dağıtım kanalları dışından da erişilebilir hale getirmemize hizmet eden API Portalımızı kullanan girişim ve kurumların sayısı bini geçti. API Portal üzerinden teknoloji alt yapımızı bölerek mikro hizmetler şeklinde parçalara ayırıyor, uygulama ara yüzleri üzerinden kaynaklarımızı girişim ve kurumların kullanımına açıyor, ihtiyaç duydukları finansal hizmet fonksiyonlarını kullanıma hazır şekilde sağlıyoruz. API’ler üzerinden sunduğumuz kullanıma hazır fonksiyonlar ile firma ve girişimlerin zaman ve kaynak tasarrufu yaparak ihtiyaç duydukları finansal yetenekleri uygulamalarına eklemelerini mümkün hale getiriyoruz. Böylelikle kaynağı ve zamanı kısıtlı olan girişimlerin ihtiyaçlarını hızlıca karşılayarak yenilikçi hizmetlerin hayata geçirilmesi için destek oluyoruz" dedi.

35 adet API'ın girişim ve kurumların kullanımına sunulduğu belirtildi.