Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 4 Ağustos Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bayrampaşa ilçelerinde 4 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİLERİ - 4 AĞUSTOS 2020
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kocatepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2020 09:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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