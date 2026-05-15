        İskoçya'da şampiyonluk düğümü çözülüyor: Celtic mi, Hearts mı?

        İskoçya Premier Ligi'nde şampiyonluk düğümü yarın oynanacak Celtic-Hearts maçının ardından belli olacak. Celtic, kazanarak 'en çok şampiyon olan takım' ünvanını elde etmek isterken, Hearts ise 41 yıllık hakimiyeti sonlandırmak için sahaya çıkacak.

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 11:05 Güncelleme:
        İskoçya'da şampiyonluk düğümü çözülüyor

        İskoçya Premier Ligi’nde şampiyonu belirleyecek Celtic ile Hearts maçı yarın TSİ 14.30'da Celtic Park’ta oynanacak. Ligde 80 puanlı Hearts, bu maçtan galibiyet veya beraberlikle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek ve 41 yıl sonra Celtic ve Rangers dışında bu başarıyı yakalayan ilk takım olacak. 79 puanı bulunan Celtic’in ise şampiyon olabilmesi için sahadan 3 puanla ayrılması gerekiyor.

        HEARTS 41 YILLIK HEGEMONYAYI YIKMAK İSTİYOR!

        Hearts şampiyon olduğu takdirde 41 senedir devam eden Celtic ve Rangers hakimiyetini yıkacak. Bu iki takım dışında en son 1984-1985 sezonunda Alex Ferguson yönetimindeki Aberdeen şampiyon olmuştu.

        En son 1959-1960 sezonunda şampiyonluk kazanan Hearts, toplamda kazandığı 4 şampiyonluk ile Aberdeen ve Hibernian ile birlikte şampiyonluk sıralamasında 3. sırayı paylaşıyor.

        CELTIC İÇİN 'EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIM' FIRSATI

        Celtic ise 1930 yılında ezeli rakibi Rangers’a kaptırdığı 'en çok şampiyon olan takım' ünvanını 96 yıl sonra geri almak istiyor. Ligde Celtic ve Rangers 55'er şampiyonlukla zirveyi paylaşıyor.

        Celtic’in 2011-2012 sezonunda başlayan ve 9 sezon devam eden şampiyonluk serisi, 2020-2021 sezonunda Steven Gerard yönetimindeki Rangers’ın şampiyon olmasıyla bitmişti. Sonraki sene aldığı şampiyonlukla tekrar seri yakalayan Celtic, art arda aldığı 4 şampiyonlukla Rangers ile şampiyonluk sayısını eşitledi.

        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
