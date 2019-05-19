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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İsmail Demir: Savunma ve havacılık ciromuz bir önceki yıla oranla yüzde 31 arttı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Dışarıya bağlı olduğunuz herhangi bir konuda tehdide parmak sallamaya maruz kalabilirsiniz." dedi. Demir, "Savunma ve havacılık ciromuz bir önceki yıla oranla yüzde 31 artarak 8 milyar 161 milyon doları bulmuş. İhracatımız ise yüzde 20'lik bir artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaşmış" ifadelerini kullandı

Savunma ve havacılık ciro

Demir, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) 3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İstanbul'un savunma sanayisinin dışında bırakılamayacağını anlattı.

Demir, "'Savunma ve havacılık sanayisinin merkezi Ankara olsun' desek bile yurt sathına yayılmayan savunma ve havacılık sanayisinin bir anlamı olmayacaktır. Bu Türkiye’nin bütün kaynaklarını, yeteneklerini kullanmadığımız anlamına gelir ki; Türkiye bence buna mecbur değildir." diye konuştu.

SAHA İstanbul’un savunma sanayinde gerçekleştirdiği yapının diğer sektörlerde örnek model oluşturduğuna dikkati çeken Demir, "Savunma ve havacılık ciromuz bir önceki yıla oranla yüzde 31 artarak 8 milyar 161 milyon doları bulmuş. İhracatımız ise yüzde 20'lik bir artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaşmış. 2018 yılında savunma alanında 1 milyar 448 milyon dolar Ar-Ge için harcanmış ve savunma sanayimizin gelişmesinde önemli bir katkı oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.

"DIŞA BAĞIMLI İSENİZ TEHDİDE MARUZ KALIRSINIZ"

İsmail Demir, milli teknoloji hamlesinin çok ciddiye alınıp sürekli peşinden koşulması gereken bir konu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünlerdeki tartışmaları duyuyorsunuz, F-35 ve S-400 tartışmaları. Bugün F-35'in verilmemesiyle tehdit edilirken, biz 4 sene önce Patriot almaya karar verseydik, Amerika politikasıyla çelişen bir politikamız olsaydı rahip krizinde olduğu gibi, bu sefer de Patriotların verilmemesi tehdidiyle karşı karşıya kalacaktık. Yani meselenin özeti şu; dışarıya bağlı olduğunuz herhangi bir konuda tehdide parmak sallamaya maruz kalabilirsiniz."

Demir, başkanlık olarak her ne kadar döviz bazlı sözleşme imzalama yetkileri olsa da firmalarla TL sözleşme imzalama konusunda ısrarcı olduklarına işaret ederek, böylece, mecburen döviz bazlı olan ürünleri de yerlileştirmek için bir an önce adım attıklarını ifade etti.

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