Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk maçların zor olduğunu belirterek, eksiklere rağmen Gençlerbirliği karşısında iyi mücadele ederek oyun disiplininden kopmadan kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Hafta sonu ligin en hazır takımlarından Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayacaklarını ifade eden Kartal, "Ligde şampiyonluk iddiası olan Beşiktaş'a karşı çok önemli bir galibiyet aldılar. Sivasspor hazırlıklarına evimizde arzulu, istekli, coşkulu başladık. Kendi evimizde en iyi şekilde mücadele verip, iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

İsmail Kartal, lige maç maç baktıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Kendi evinizde oynamanız avantaj gibi görünebilir ama bunun stratejileri önemlidir. Çok tehlikeli bir ligde oynuyoruz. Kendi evinizde oynuyorsunuz diye her maçı kazanamazsınız. Bazen alacağınız bir puan, üç puan gibi değerlidir. Bunun hesaplarını yapıyorum. Bugüne kadar hep böyle gittim ve başarılı oldum. Ligin ilk haftasında favori takımlar kaybetti. Kendi gücümüzün farkındayız. Ne yapacağımızı biliyoruz. Maç maç düşünüp puan planlaması yapıyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz ama kazanamazsak bile kaybetmemelisiniz."

Yeni bir ekip oldukları ve bunun zorluklarını aşmaya çalıştıklarına işaret eden Kartal, şunları söyledi:

"Oyun planımız 5-6. haftadan itibaren oturmaya başlar. Milli arada birlikte çalışma imkanı bulacağız. Gelecek oyuncular da takıma katıldıktan sonra hep beraber 3-4 hafta birlikte çalışacağız. Oyuncular bizi ve birbirini tanıyacak. Yeni bir takım, felsefe oturtmak bazen 6 ay sürüyor. Ayrı ülkelerden, farklı kültürlerden insanları bir araya getirip bir amaç için onları inandırmaya çalışıyoruz. Bu kolay değil. 5-6 haftadan sonra daha dengeli bir takımımız olacak. Bu haftalarda ne kadar az kayıp yaşarsak bizim için çok güzel olacak. İlk maç üç puan, çok güzel bir başlangıç. İnşallah devamını getiririz."

Kartal, transferi gizlilik içerisinde yürütüldüğünü belirterek, "Bir santrfor, kanat, 8-10 numara pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncu ve bir de stoper alabiliriz. İsim kesinlikle vermiyoruz. Olacak iş olmuyor. İnşallah, en kısa zamanda arkadaşları aramıza katarak işimize bakarız." ifadesini kullandı.