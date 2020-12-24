İsmail Kartal: İnancımızı kaybetmedik

Karşılaşma sonrası açıklama yapan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Buraya biz 10 oyuncudan yoksun geldik ama hiçbir zaman 10 oyuncumuz eksik diye bunu dile getirmedim. Kayserispor maçına oyuncularımı çok iyi hazırladım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımın nasıl çalışabileceğini çok anlattım. Bugünde çok çalıştık. Oyuncularımız elinden geleni yaptılar. Maçı kazanmak için elimizdeki hamleleri yaptım. Bugün iyi mücadele ederek, geriye düşmemize rağmen inancımızı kaybetmedik. Bugün çok önemli 3 puan aldık. Bu 3 puanı sahadaki oyuncularımıza, maçta olmayan futbolcularımıza ve Konyaspor camiasına hediye ediyorum" diye konuştu.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise "Biliyorsunuz kazanamamanın verdiği stres oyuncularımız etkiliyor. Bugün ilk yarıda 2 topumuz direkten döndü ve 1 gol attık. Bugün maçın kırılma anı Lennon'un kırmızı kartıydı. Pozisyonu sonradan da izledik. Ne yapacağız bilmiyorum. Oyuncularım elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Artık sıklıkla maçlarımız var. Bundan sonraki maçlarda toparlanarak, kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.