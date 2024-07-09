Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.796,57 %-0,62
        DOLAR 32,8770 %0,55
        EURO 35,5636 %0,39
        GRAM ALTIN 2.493,06 %0,60
        FAİZ 40,13 %0,91
        GÜMÜŞ GRAM 32,53 %0,59
        BITCOIN 57.616,00 %2,41
        GBP/TRY 42,0647 %0,40
        EUR/USD 1,0807 %-0,16
        BRENT 85,34 %-0,48
        ÇEYREK ALTIN 4.076,15 %0,60
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İSO Başkanı Bahçıvan'dan TÜİK Başkanına cevap - İş-Yaşam Haberleri

        İSO Başkanı Bahçıvan'dan TÜİK Başkanına cevap

        TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın şirket kârlarının enflasyonu yukarı taşıdığını belirtmesi üzerine İSO Başkanı Erdal Bahçıvan "TÜİK, bugün görev alanının dışına çıkarak enflasyon konusunda bazı kesimleri suçlamak yerine, toplumun geneli tarafından merak edilen enflasyon hesaplama yöntemiyle ilgili sorulara, daha ikna edici bir açıklama getirmeliydi" mesajını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 20:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın şirket kârlarının enflasyonu etkilediğine dair açıklamalara cevap verdi.

        Bahçivan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "TÜİK, bugün görev alanının dışına çıkarak enflasyon konusunda bazı kesimleri suçlamak yerine, toplumun geneli tarafından merak edilen enflasyon hesaplama yöntemiyle ilgili sorulara, daha ikna edici bir açıklama getirmeliydi."

        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"

        ÇETİNKAYA NE DEMİŞTİ?

        TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya düzenlediği basın toplantısında Türkiye’deki şirket kârlarının enflasyonu yukarı taşıyan bir etkiye sahip olduğunu, akademik çalışmaların bunu gösterdiğini söyledi. Avrupa’da da şirket kârlarının enflasyon üzerindeki etkisinin yüzde 45, işçilik maliyetlerinin ise yüzde 4,5 olduğunu kaydeden Çetinkaya, “Türkiye’de şirketler enflasyonist ortamı kullanarak normalde alması gereken kârlardan daha yüksek, fahiş kârlar elde ediyorlar. Pandemi sonrasında enflasyondan bağımsız şirket kârlarına bağlı bir fahiş fiyat artışı var” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Doue'de fark azalıyor
        Doue'de fark azalıyor
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        "Ya zam ya seçim olacak"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?