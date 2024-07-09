İSO Başkanı Bahçıvan'dan TÜİK Başkanına cevap

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın şirket kârlarının enflasyonu etkilediğine dair açıklamalara cevap verdi.

Bahçivan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TÜİK, bugün görev alanının dışına çıkarak enflasyon konusunda bazı kesimleri suçlamak yerine, toplumun geneli tarafından merak edilen enflasyon hesaplama yöntemiyle ilgili sorulara, daha ikna edici bir açıklama getirmeliydi."

ÇETİNKAYA NE DEMİŞTİ?

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya düzenlediği basın toplantısında Türkiye’deki şirket kârlarının enflasyonu yukarı taşıyan bir etkiye sahip olduğunu, akademik çalışmaların bunu gösterdiğini söyledi. Avrupa’da da şirket kârlarının enflasyon üzerindeki etkisinin yüzde 45, işçilik maliyetlerinin ise yüzde 4,5 olduğunu kaydeden Çetinkaya, “Türkiye’de şirketler enflasyonist ortamı kullanarak normalde alması gereken kârlardan daha yüksek, fahiş kârlar elde ediyorlar. Pandemi sonrasında enflasyondan bağımsız şirket kârlarına bağlı bir fahiş fiyat artışı var” ifadelerini kullandı.