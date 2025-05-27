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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 38. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 38. haftanın görünümü

        İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 38. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Real Madrid, Atl. Madrid, Sevilla ve Barcelona haftayı galibiyetle kapattı. İşte İspanya La Liga'da 38. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:30
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        İspanya La Liga'da 38. haftanın sonuçları
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        Ath. Bilbao ve Barcelona takımları arasındaki mücadele ile, İspanya La Liga'nın 38. haftası kapanış yaptı.

        Real Madrid, kendi sahasında ağırladığı R. Sociedad'a karşı üstünlük kurarak 2-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 84 puana ulaştı. Konuk R. Sociedad ise bu mücadaleden eli boş döndü.

        Barcelona, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Ath. Bilbao'nu 3-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 88'e yükseltti.

        Sevilla, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Villarreal'a karşı 4-2 mağlup bir şekilde sahadan ayrıldı ve puan kaybetti. Bu maçın ardından ev sahibi Villarreal puanını 70'a yükseltirken konuk ekip Sevilla ise 41 puanda kaldı.

        Ligin 38. haftasında Atl. Madrid, konuk olduğu Girona'yı 4-0 mağlup ederek puanını 76'ya yükseltti, ev sahibi Girona ise 41 puanda kaldı.

        R. Betis, evindeki mücadelede rakibi Valencia ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        Ligin 38. haftasında Leganes ile Valladolid karşılaştı. Leganes rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Espanyol, evindeki mücadelede rakibi Las Palmas'ı 2-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Alaves evinde ağırladığı Osasuna ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Alaves 42 puana ulaşırken, Osasuna ise 52 puana yükseldi

        R. Vallecano, evindeki mücadelede rakibi Mallorca ile 0-0 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        Celta Vigo, deplasmanda Getafe'yi 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 38. Haftanın Sonuçları
        23.05.2025 22:00
        Real Betis
        1
        Valencia
        1
        İY(1-0)
        24.05.2025 17:15
        Real Madrid
        2
        Real Sociedad
        0
        İY(1-0)
        24.05.2025 19:30
        Leganes
        3
        Real Valladolid
        0
        İY(3-0)
        24.05.2025 19:30
        Espanyol
        2
        Las Palmas
        0
        İY(0-0)
        24.05.2025 22:00
        Deportivo Alaves
        1
        Osasuna
        1
        İY(0-0)
        24.05.2025 22:00
        Rayo Vallecano
        0
        Mallorca
        0
        İY(0-0)
        24.05.2025 22:00
        Getafe
        1
        Celta Vigo
        2
        İY(1-1)
        25.05.2025 15:00
        Girona
        0
        Atletico Madrid
        4
        İY(0-0)
        25.05.2025 17:15
        Villarreal
        4
        Sevilla
        2
        İY(3-1)
        25.05.2025 22:00
        Athletic Bilbao
        0
        Barcelona
        3
        İY(0-2)

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 38. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Barcelona
        		38 28 4 6 88 63
        2
        Real Madrid
        		38 26 6 6 84 40
        3
        Atletico Madrid
        		38 22 10 6 76 38
        4
        Athletic Bilbao
        		38 19 13 6 70 25
        5
        Villarreal
        		38 20 10 8 70 20
        6
        Real Betis
        		38 16 12 10 60 7
        7
        Celta Vigo
        		38 16 7 15 55 2
        8
        Rayo Vallecano
        		38 13 13 12 52 -4
        9
        Osasuna
        		38 12 16 10 52 -4
        10
        Mallorca
        		38 13 9 16 48 -9
        11
        Real Sociedad
        		38 13 7 18 46 -11
        12
        Valencia
        		38 11 13 14 46 -10
        13
        Getafe
        		38 11 9 18 42 -5
        14
        Espanyol
        		38 11 9 18 42 -11
        15
        Deportivo Alaves
        		38 10 12 16 42 -10
        16
        Girona
        		38 11 8 19 41 -16
        17
        Sevilla
        		38 10 11 17 41 -13
        18
        Leganes
        		38 9 13 16 40 -17
        19
        Las Palmas
        		38 8 8 22 32 -21
        20
        Real Valladolid
        		38 4 4 30 16 -64

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 39. Hafta Maçları
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