İspanya La Liga'da 38. haftanın sonuçları

Ath. Bilbao ve Barcelona takımları arasındaki mücadele ile, İspanya La Liga'nın 38. haftası kapanış yaptı.

Real Madrid, kendi sahasında ağırladığı R. Sociedad'a karşı üstünlük kurarak 2-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 84 puana ulaştı. Konuk R. Sociedad ise bu mücadaleden eli boş döndü.

Barcelona, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Ath. Bilbao'nu 3-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 88'e yükseltti.

Sevilla, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Villarreal'a karşı 4-2 mağlup bir şekilde sahadan ayrıldı ve puan kaybetti. Bu maçın ardından ev sahibi Villarreal puanını 70'a yükseltirken konuk ekip Sevilla ise 41 puanda kaldı.

Ligin 38. haftasında Atl. Madrid, konuk olduğu Girona'yı 4-0 mağlup ederek puanını 76'ya yükseltti, ev sahibi Girona ise 41 puanda kaldı.

R. Betis, evindeki mücadelede rakibi Valencia ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

Ligin 38. haftasında Leganes ile Valladolid karşılaştı. Leganes rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.