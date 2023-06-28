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İspanyollar duyurdu: Arda Güler kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan, Türkiye Kupası'nda da şampiyon olan Fenerbahçe'de Arda Güler'in geleceği merak ediliyor. Genç yıldızın takımda kalmasını isteyen Fenerbahçe yönetimi, oyuncu ve ailesiyle görüşmeler gerçekleştirirken henüz bir sonuca varılmadı. Avrupa devlerinin peşinde koştuğu Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atılırken İspanyollar, Güler'in takımını gece yarısı duyurdu. Ünlü İspanyol gazetesi AS ise genç yıldızı manşetine taşıdı. İşte detaylar...

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  • İspanyollar duyurdu: Arda Güler kararını verdi!

    Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanıyor.
  • İspanyollar duyurdu: Arda Güler kararını verdi!

    Genç yıldızın yaz transfer döneminde takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merakla beklenirken gündeme bomba gibi bir iddia düştü.
  • İspanyollar duyurdu: Arda Güler kararını verdi!

    Mundo Deportivo'nun haberine göre, Arda Güler ve ailesi, yetiştirici kulüplerden biri olması ve daha fazla süre alabilmesi için tercihini Sevilla’dan yana kullandı. 
  • İspanyollar duyurdu: Arda Güler kararını verdi!

    Haberin detayında, Benfica, Milan, Barcelona ve Real Madrid gibi dünya devleri ile adı anılan Arda Güler'in Sevilla’yı tercih edeceğini ancak İspanyol kulübünün de Arda transferine bütçe ayırması için mevcut kadrosundan bazı oyuncularını satması gerekeceğini yazdı.
  • İspanyollar duyurdu: Arda Güler kararını verdi!

    Son olarak haberde Sevilla için Arda Güler hamlesinin geleceğe yönelik büyük beklenti barındırmasının yanında ödenecek ücretler bakımından aynı oranda risk de içerdiği ifade edildi.
  • İspanyollar duyurdu: Arda Güler kararını verdi!

    İSPANYA'DA MANŞET OLDU

    Arda Güler transferindeki hareketlilik İspanya'da manşetlere taşındı. 
  • İspanyollar duyurdu: Arda Güler kararını verdi!

    İspanya'nın en yüksek tirajlı spor gazetelerinden AS, 18 yaşındaki yıldıza kapağında yer verdi. AS'ın manşetinde "Güler çılgınlığı" başlığı bulundu.
  • İspanyollar duyurdu: Arda Güler kararını verdi!

    Süper Lig'de geçen sezon 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • İspanyollar duyurdu: Arda Güler kararını verdi!
  • İspanyollar duyurdu: Arda Güler kararını verdi!
  • İspanyollar duyurdu: Arda Güler kararını verdi!
  • İspanyollar duyurdu: Arda Güler kararını verdi!
  • İspanyollar duyurdu: Arda Güler kararını verdi!

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