Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sosyal Güvenlik İşçi İşsizlik Fonu’nun varlıkları pandemi öncesine döndü - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İşsizlik Fonu’nun varlıkları pandemi öncesine döndü

        Pandemi sırasında yaklaşık 61.7 milyar lira kaynak kaybeden ve gelirleri azalan İşsizlik Fonu, bu yıl hızla toparlanmaya başladı. Şubat ayındaki depremden Türkiye'nin GSYH'sının yüzde 13'ünü oluşturan 10 il etkilenmesine rağmen fonun varlıkları 6 ayda yüzde 12.5 oranında arttı. HABERTÜRK'ten Ahmet Kıvanç İşsizlik Fonu'ndaki son gelişmeleri yazdı

        Ahmet Kıvanç
        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 21.07.2023 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İşsizlik Sigortası Fonu son 4 yılda iki büyük sınavdan geçti. 2020 yılındaki pandemi ve bu yıl şubat ayında yaşanan depremlerde fonun hem harcamaları arttı, hem de gelir kaybı yaşandı.

        Pandemi öncesinde 2019 yılında 131.5 milyar liraya ulaşan fon varlıkları, 2020 yılında 103.2 milyara, 2021 yılında da 90.8 milyar liraya geriledi. 2022 yılında kayda değer şekilde toparlanan fonun varlıkları 124.3 milyar liraya yükseldi. Bu yılın ilk altı aylık döneminde de toparlanma devam etti ve fon varlıkları pandemi öncesinde 2019 yılındaki seviyenin de üzerine çıkarak 139.9 milyar liraya ulaştı.

        İşçi ve işveren primlerinden oluşan fonun prim gelirleri 2022 yılında 89.1 milyar lira iken, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 73.5 milyar liraya ulaştı. Prim gelirlerindeki artışta, asgari ücretin ocak ayında yıllık bazda 100 oranında artmasının etkisi büyük oldu.

        REKLAM

        Fonun faiz gelirlerinde geçen yıl başlayan artış ivmesi bu yılın ilk yarısında hız kesti. 2022 yılının tamamında 29.4 milyar lira olan fonun faiz gelirleri, yaşanan enflasyona rağmen ocak – haziran döneminde 16.2 milyar lira olarak gerçekleşti.

        DEPREMZEDE İŞÇİLERE 1.6 MİLYAR LİRA ÖDEME

        Şubat ayında meydana gelen depremden etkilenen işyerlerinde kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) devreye alındı. KÇÖ alamayan işçiler için de nakdi ücret desteği verildi. Bu kapsamda 110 bin 835 işçiye toplam 943.7 milyon lira KÇÖ verildi. Ödenek alan işçi sayısı en yüksek düzeyine 100 bin 217 kişiyle mart ayında ulaştı.

        KÇÖ alma hakkı bulunmayan 80 bin 717 işçiye ise toplam 687.4 milyon lira nakdi ücret desteği verildi. İşsizlik Fonu’ndan deprem dolayısıyla yapılan toplam doğrudan harcama tutarı 1 milyar 631.1 milyon lira oldu.

        Deprem nedeniyle ortaya çıkan istihdam kaybı nedeniyle fonun prim gelirleri de olumsuz etkilendi.

        7.3 MİLYAR LİRA İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

        REKLAM

        İşsizlik ödeneği alan işçi sayısı aralık ayında 424.1 bin kişi iken ocakta 460.9 bin kişiye ulaştı. Depreme rağmen izleyen aylarda ise gerileme sürecine girdi. Şubatta 446 bin, martta 435.7 bin, nisanda 392.5 bin, mayısta 361.6 bin, haziran ayında da 334.6 bin kişi oldu.

        Ancak, asgari ücretteki artışın da etkisiyle kişi başına ödenen işsizlik ödeneği tutarları arttığı için 2022 yılının tamamında 9.8 milyar lira olan işsizlik ödeneği tutarı bu yılın ilk 6 aylık döneminde 7.3 milyar lira olarak gerçekleşti.

        6 AYLIK HARCAMA 2022 YILINI GEÇTİ

        İşsizlik Fonu’ndan bu yılın ilk 6 aylık döneminde yapılan toplam harcama tutarı 57.9 milyar lira oldu. Geçen yılın tamamındaki fon harcaması ise 55.6 milyar lira olarak gerçekleşti.

        İşçilere yapılan ödemelerin yanı sıra genel sağlık sigortası primleri, damga vergisi ve işlem giderleri dahil toplam işsizlik ödeneği harcamaları 2022 yılında 12.2 milyar lira iken bu yıl 9.6 milyar lira oldu.

        Aktif işgücü programlarına yapılan harcama tutarı 3.5 milyardan 5.5 milyar liraya yükseldi. İşbaşı eğitim programları için geçen yıl 10.1 milyar lira olan harcama tutarı bu yıl 20.3 milyar liraya yükseldi. Teşvik ve destek ödemeleri için harcanan para ise 28.6 milyardan 19.8 milyar liraya geriledi.

        REKLAM

        İŞÇİLERE 2002’DEN BERİ 136.1 MİLYAR TL ÖDENDİ

        İşsizlik Fonu’ndan işçilere işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ödemesi ile nakdi ücret desteği dahil olmak üzere, 2002 yılından bu yana toplam 136.1 milyar lira ödeme yapıldı. Bu tutarlara ödenekten yararlanan işçiler için yapılan GSS prim ödemeleri, damga vergisi ve işlem giderleri dahil bulunuyor.

        Fondan yapılan ödemelerden 7 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla 17 milyon 744 bin kişi yararlandı.

        İşsizlik Fonu'nun varlıkları 4 yıl önceki seviyeye döndü
        (Milyon TL)
        2019 2020 2021 2022 2023 Haziran
        Toplam gelirler 40.365 38.270 46.029 89.107 73.500
        Prim gelirleri 16.547 16.225 24.260 39.544 32.132
        Devlet katkısı 5.516 5.408 8.087 13.181 10.711
        Faiz gelirleri 16.832 15.749 12.657 29.436 16.166
        Diğer gelirler 1.470 887 1.025 6.946 14.491
        Toplam giderler 36.467 66.599 58.490 55.552 57.879
        İşsizlik ödeneği 10.006 8.385 5.561 12.180 9.604
        Kısa çalışma ödeneği 192 27.396 15.985 13 1.173
        Ücretsiz izin desteği 6.536 7.306 4 692
        Yarım çalışma ödeneği 31 27 24 37 26
        Ücret garanti fonu ödemesi 157 48 34 38 12
        Aktif işgücü programları 6.579 2.955 3.738 3.548 5.517
        İşbaşı eğitim programları 3.039 2.690 3.606 10.138 20.326
        Teşvik ve destek ödemeleri 16.058 18.089 21.678 28.594 19.765
        Diğer giderler 404 472 558 998 763
        Toplam fon varlığı 131.542 103.213 90.752 124.307 139.928

        İŞSİZLİK FONU’NDAN PANDEMİDE 61.7 MİLYAR TL HARCANDI

        İşsizlik Fonu’ndan, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını dolayısıyla 2020 yılı nisan ayından 2021 yılı haziran ayına kadar olan dönemde toplam 3.8 milyon işçiye kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izne çıkartılan 3.1 milyon işçiye de nakdi ücret desteği verildi.

        Bu kapsamda fondan 2020’de 27.4 milyar, 2021’de ise 16 milyar lira olmak üzere toplam 43.4 milyarlık kısa çalışma ödeneği verildi. Ücretsiz izne çıkartılanlara ise nakdi ücret desteği olarak 2020’de 6.5 milyar lira, 2021 yılında da 7.3 milyar lira olmak üzere toplam 13.8 milyar lira aktarıldı. Ayrıca, pandemiden etkilenen işyerlerinin normalleşmesi için de 4.5 milyar lira destek sağlandı. Böylece, doğrudan pandemi için fondan yapılan harcama 61.7 milyar lira olarak gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #işsizlik fonu
        #İşsizlik ödeneği
        #kısa çalışma ödeneği
        #pandemi
        #ücretsiz izin desteği
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        "Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin"
        "Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin"
        FETÖ'nün "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı
        FETÖ'nün "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
        Heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
        Netanyahu Türkiye'ye geliyor
        Netanyahu Türkiye'ye geliyor
        Avrupa'da rakipler belli oldu!
        Avrupa'da rakipler belli oldu!
        AB'den kritik 'Doğu Akdeniz' vurgusu
        AB'den kritik 'Doğu Akdeniz' vurgusu
        "Seni özlemek de güzel"
        "Seni özlemek de güzel"
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        Kanarya'da rota Ekambi!
        Kanarya'da rota Ekambi!
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme