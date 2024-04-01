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        Haberler Gündem İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu oldu! 31 Mart Yerel Seçim sonuçları

        İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu oldu! 31 Mart Yerel Seçim sonuçları

        Türkiye bugün bir kez daha vatandaşlık görevini yerine getirmek adına sandık başındaydı. Sandıkların açılmaya başlamasının ardından Esenler Belediye Başkanı'nın kim olduğu ise büyük merak konusu haline geldi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Esenler belediye başkanı ve oy oranları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 01:00 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:58
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        Aylardır beklenen 31 Mart Yerel Seçimleri nihayet gerçekleşti. Vatandaşlık görevini yerine getirenler seçim sonuçları için heyecanlı bekleyişe başladı. Akşam 17:00 itibarıyla kapanan sandıkların sayımı ise sonunda sona erdi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Esenler Başkanı ve oy oranları…

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        ESENLER BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU!

        Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

        Resmi olmayan verilere göre; İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu oldu. CHP adayı Mehmet Tevfik Göksu, yüzde 51.35 oy aldı.

        ESENLER CANLI SEÇİM SONUCU TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        PUSULALAR KAÇ ZARFA KOYULACAK, ZARFLAR NE RENK?

        Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        Haberturk.com üzerinden 30 büyükşehrin canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

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