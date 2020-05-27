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Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde çalışmalarına yön veren İGA, İstanbul Havalimanı terminal binası için Amerikan Yeşil Bina Konseyi’ne yaptığı başvuru sonucunda, “LEED Altın” sertifikası almaya layık görüldü.

Tasarım sürecinden inşaat aşamasına, inşaat aşamasından tam kapasite ile operasyona kadar geçen sürede, enerji verimliliği ve çevreci uygulamalarla adından sıkça söz ettiren İstanbul Havalimanı'nın, dünyanın “en büyük LEED sertifikalı binası” olmaya hak kazandığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, LEED Sertifikasyon sistemi, tasarım sürecinden başlayarak binaların tamamlanmasına kadar devam eden uzun soluklu bir süreç olmak birlikte, birden çok disiplini ilgilendiren konuları kapsıyor.

İstanbul Havalimanı’nın “LEED Altın” sertifikası almaya hak kazanması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Amerikan Yeşil Bina Konsey Başkanı Mahesh Ramanujam, binaların boyutlarının sürdürülebilirlik için engel olmadığını belirtirken, İstanbul Havalimanı terminal binasının mevcut büyüklüğüyle LEED Gold sertifikasına layık görülmesine dikkat çekti.

Ramanujam, "Havalimanları artık sadece ulaşımın merkezleri değiller, aynı zamanda insanların bağlantı kurdukları ve ilham aldıkları, bulundukları şehirlerin yansıması olan yerlerdir. Türkiye'ye giriş noktası olarak İstanbul Havalimanı terminali, her yıl kapılarından geçen milyonlarca yolcunun ilk izlenimi de yansıtacak. Dünyadaki en büyük “LEED Altın” sertifikalı bina olarak İstanbul Havalimanı, bir projenin büyüklüğü veya benzersiz hususları ne olursa olsun, doğru şekilde tasarlandığında sağlıklı, sürdürülebilir ve yüksek performanslı bir yer olabileceğini kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da, "İstanbul Havalimanı’nda tasarım sürecinden inşaat aşamasına, inşaat sürecinden de operasyon sürecine kadar tüm adımlarımızı sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda atmaya özen gösterdik. Bu uygulama modeliyle, LEED Gold sertifikası almaya hak kazanarak, aynı zamanda dünyanın en büyük “LEED Altın” sertifikalı binası olduk. İGA olarak, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmeyi kurum kültürümüzün en değerli parçası olarak görüyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak “Sıfır Atık” yaklaşımını kritik başarı faktörü olarak belirledik ve İstanbul Havalimanı’nda yürütülen tüm çalışmaları sürdürülebilirlik temelinde ele aldık" açıklamasında bulundu.

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