Trump-Netanyahu ittifakı bozuldu mu? Gazze'de gerilen ipler nerede koptu? Trump İsrail'de yeni lider mi istiyor? Eski dostlar düşman mı oldu? İsrail lobisi Trump aleyhine döner mi? HT 360'da Dilek Gül sordu;Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Bahadır Keskin ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Ü... Daha Fazla Göster

Trump-Netanyahu ittifakı bozuldu mu? Gazze'de gerilen ipler nerede koptu? Trump İsrail'de yeni lider mi istiyor? Eski dostlar düşman mı oldu? İsrail lobisi Trump aleyhine döner mi? HT 360'da Dilek Gül sordu;Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Bahadır Keskin ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Turan Çağlar anlattı. Daha Az Göster