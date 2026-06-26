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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İstanbul merkezli organize suç örgütleri operasyonunda 51 zanlı yakalandı

        İstanbul merkezli organize suç örgütleri operasyonunda 51 zanlı yakalandı

        İstanbul merkezli 11 ilde 4 ayrı organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 08:10 Güncelleme:
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        11 ilde organize operasyon! 51 gözaltı

        İstanbul merkezli 11 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

        Ekipler çalışmasında, nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme suçları başta olmak üzere çeşitli suçlara karışan, Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren suç örgütlerine mensup şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

        Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, 4 ayrı organize suç örgütüne mensup zanlıların yakalanmasına yönelik İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan 51 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

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