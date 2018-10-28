Türkiye'yi ulaşım ağında dünyanın en önemli merkezlerden biri haline getirecek olan İstanbul Yeni Havalimanı, yenilikçi ve akıllı teknolojilere uygun altyapısıyla ön plana çıkıyor.
Netaş’ın kurduğu teknolojik altyapı sayesinde İstanbul Yeni Havalimanı’nda 55 bin kişiye eş zamanlı, kesintisiz, hızlı ve güvenli internet sağlanacak. Böylece, pasaport, gümrük noktaları ile check-in kontuarlarında bekleme süreleri azaltılabilecek.
Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, “Cumhuriyetimizin 95’inci yılını, ülkemizi uluslararası alanda yeni bir zirveye taşıyacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışı ile kutluyoruz” dedi.
Altay, İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili olarak şunları söyledi:
“İstanbul Yeni Havalimanı, sadece Türkiye’nin stratejik konumunu güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin dijital dönüşümü için de önemli bir eşik olacak. Biz de mühendislerimizle birlikte küresel ölçekteki bu projede kritik bir rol üstlendik ve İstanbul Yeni Havalimanı’nın teknolojik altyapısını ördük.”
5 BİNE YAKIN ERİŞİM NOKTASI
Şirketten verilen bilgiye göre Netaş, İstanbul Yeni Havalimanı’nda iki ana projeyi hayata geçirdi. İlk projede, havalimanının tüm kablolu ve kablosuz alan ağlarını kuran Netaş, bu ağ üzerindeki 5 bine yakın erişim noktasıyla yeni bir Türkiye rekoruna imza attı.
Kurulan geniş kablosuz erişim ağı sayesinde yolculara otoparka girdikleri andan, uçakları kalkana kadar kesintisiz, yüksek hızlı ve güvenli internet hizmeti sağlayacak. Güvenlik, gümrük noktaları, duty-free mağazaları da dâhil olmak üzere havaalanı içerisindeki tüm işletmeler de söz konusu iletişim altyapısı üzerinden hizmet verecek.
Otopark hizmetlerinden bilet satış hizmetlerine tüm bu işletmelerden alınan hizmetlerin çevrimiçi altyapısını Netaş sunmuş olacak. İkinci projeyle ise Netaş, havalimanının veri merkezi bulut otomasyon sistemini kurdu.
Uçağın hangi kapıdan kalkacağı, değişiklik olup olmadığı, uçağın nereye yanaşacağını belirleyen alan yönetim sistemi, santral sistemi, yolcuların en etkin şekilde hizmet almasını sağlayacak yolcu yönetim sistemi, otopark yönetimi, sadakat sistemi söz konusu yapı üzerinde işleyecek. 7/24 izleme hizmeti sunacak olan Netaş, kurduğu sistemlerin işletme, bakım ve onarımını da beş yıl süreyle gerçekleştirecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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