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        İstanbulspor-Alanyaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u Joao Novais'in penaltı golüyle 1-0 mağlup edip ligde 6 maç sonra kazandı. Akdeniz ekibi ayrıca bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 10.12.2023 - 15:58
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

        17. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Orta alandan ceza sahasına doğru ilerleyen Oğuz Aydın'ın kaleyi cepheden gören şutunda, top az farkla direğin dibinden dışarıya gitti.

        40. dakikada Corendon Alanyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Ceza yayı gerisinden Sisto'nun şutunda kaleciden dönen topu defansta Okan Erdoğan uzaklaştırdı.

        43. dakikada bu kez İstanbulspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Duhaney'in ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselemeyen Ndao'nun yaptığı etkisiz kafa vuruşunda, ceza alanından uzaklaşan meşin yuvarlağı rakip savunma kontrol etti.

        69. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun uzak direğe doğru ortasında kale önünde Eduardo'nun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

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        86. dakikada Corendon Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lima, Traore ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye gitti.

        87. dakikada pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

        89. dakikada penaltı atışını kullanan Novais, kaleci ve topu farklı köşelerle buluşturarak Corendon Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

        Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Serkan Çimen

        İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar (Dk. 90 Vefa Temel), Muammer Sarıkaya, Loshaj, Jackson (Dk. 61 Vorobjovas), Ndao (Dk. 78 Mendy), Ethemi ( Dk. 78 Sambissa), Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Traore)

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto (Dk. 90+6 Hadergjonaj), Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais (Dk. 90+6 Fatih Aksoy), Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Sisto (Dk. 65 Fer), Cordova (Dk. 65 Eduardo)

        Gol: 89 Novais (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Richard, Dk. 90 Novais (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+3 Vorobjovas (İstanbulspor)

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