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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda heyecan bu hafta erteleme maçlarıyla devam ediyor. İlk 6 haftası geride kalan ligde 3. haftada ertelenen mücadelelerden biri olan İstanbulspor Galatasaray karşılaşması, bu akşam oynanacak. İşte, futbolseverlerin şimdiden merakla beklediği İstanbulspor Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler...