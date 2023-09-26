İstanbulspor Galatasaray maçı bugün mü, saat kaçta ve nerede oynanacak?
Süper Lig'de 3. haftanın kritik maçlarından biri olan İstanbulspor Galatasaray maçı için beklenen gün geldi çattı. Avrupa'daki temsilcilerimizin play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalardan biri olan İstanbulspor Galatasaray mücadelesi bu akşam Atatürk Olimpiay Stadı'nda oynanacak. İşte, maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda heyecan bu hafta erteleme maçlarıyla devam ediyor. İlk 6 haftası geride kalan ligde 3. haftada ertelenen mücadelelerden biri olan İstanbulspor Galatasaray karşılaşması, bu akşam oynanacak. İşte, futbolseverlerin şimdiden merakla beklediği İstanbulspor Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler...
İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig'de 2023- 2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak İstanbulspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00'de oynanacak.
Zorlu mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.
İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
VIP TRİBÜN : ₺1.926,00
İSTANBULSPOR A.Ş. BATI TRİBÜN : ₺626,00
GALATASARAY A.Ş. DOĞU TRİBÜN : ₺905,00