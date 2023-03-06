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İstatistiklere göre Premier Lig şampiyonu Arsenal

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, 26 hafta sonunda topladığı 63 puanla, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchester City’nin istatistiğini yakaladı. Arsenal, 26 hafta sonunda elde ettiği puanlar ve yaşadığı kayıplar göz önüne alındığında, büyük ölçüde şampiyonluğu garantilemiş gözüküyor

İstatistiklere göre Premier Lig şampiyonu Arsenal
İHA

İngiltere Premier Lig’in 26. haftasında Arsenal, cumartesi günü sahasında Bournemouth’u son saniyelerde bulduğu golle 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir mücadeleyi daha geride bıraktı. 26. hafta sonunda en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki 5 puanlık farkı koruyan Londra temsilcisi, 4 maçlık bir yenilmezlik serisi de yakaladı. Geçtiğimiz sezon ligi 5. sırada tamamlayan Arsenal, Mikel Arteta yönetiminde 19 senelik şampiyonluk özlemine de son vermek istiyor.

26 MAÇTA 63 PUAN

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon gösterdiği performansla rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu. Londra ekibi, 26 maçta aldığı 20 galibiyetle 63 puan toplarken, 59 golle de Manchester City’nin ardından ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. İngiliz temsilcisi, kalesinde gördüğü 25 golle, Newcastle United’ın ardından Manchester City ve Chelsea ile birlikte ligin en az gol yiyen ekipleri arasında yer alıyor.

RAKAMLAR YÜZDE 80 ARSENAL DİYOR

Ligde son 10 sezonda, 26 hafta sonunda lider konumda olup da sene sonunda şampiyonluğa ulaşamayan 2 takım bulunuyor. 2018-2019 sezonunda Liverpool 65, 2013-2014 sezonunda Chelsea 57 puanla 26. haftayı lider tamamlamış, her iki sezonun sonunda da kupayı Manchester City müzesine götürmüştü. Geçen her hafta sonrası kupaya daha çok yaklaşan Arsenal ise Premier Lig’de geçtiğimiz sezon şampiyon olan Manchester City’nin 26 hafta sonundaki istatistiğini yakaladı.
Londra ekibi, 26 hafta sonunda 20 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 63 puan topladı ve geçtiğimiz sezon kupanın sahibi Manchester City ile aynı puana ulaşmış oldu. City, geçtiğimiz sezon son 12 hafta da oynadığı maçlarda sadece 3 puan kaybı yaşarken, Liverpool’un 1 puan önünde 93 puanla şampiyon olmuştu.

19 YILLIK ŞAMPİYONLUK HASRETİ

Arsenal, son şampiyonluğunu yaşadığı 2003-2004 sezonundan bu yana 19 yıldır şampiyonluk hasreti çekiyor. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu sezonda 26 hafta itibariyle 64 puan toplamış ve namağlup şekilde 2 sene sonra tekrar şampiyon olmuştu.

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