İşte Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri!

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu tamamlandı. İşte çeyrek final eşleşmeleri...

INTER'DEN SÜRPRİZ MAĞLUBİYET Son 16 turunda İtalyan temsilcisi Inter'i sürpriz bir şekilde 2-0 yenerek saf dışı bırakan Brezilya ekibi Fluminense, bir başka büyük sürprize imza atan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. Al Hilal, turnuvanın son şampiyonu İngiliz ekibi Manchester City'i uzatmalarda 4-3 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

CHELSEA UZATMALARDA TURLADI Bir diğer çeyrek final eşleşmesinde Brezilya ekibi Palmeiras, İngiliz Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Son 16 turunda, Palmeiras, bir başka Brezilyalı ekibi Botafogo'yu uzatmalarda 1-0 yenerken, Chelsea ise Portekiz temsilcisi, milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Benfica'yı uzatma bölümüne 3 gol sığdırdığı maçta 4-1 mağlup etmişti. REKLAM

PSG'DEN FARKLI TARİFE Son 16 turunda Lionel Messi'nin formasını giydiği ABD ekibi Inter Miami'yi 4-0 gibi farklı bir skorla yenen son UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Paris Saint-Germain ise çeyrek finalde Alman temsilcisi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Bayern Münih, son 16 turunda Brezilya ekibi Flamengo'yu 4-2'lik skorla saf dışı bırakmıştı.