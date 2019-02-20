Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy serisinin onuncu yılı şerefine yeni ‘Unpacked’ etkinliğini 20 Şubat’ta San Francisco’da gerçekleştireceğini açıklamıştı. Uzun zamandır merakla beklenen Galaxy S10 ve S10 Plus’ın tanıtılacağı bu akşamki etkinlik, Samsung’un gerçekleştireceği en büyük tanıtımlardan biri olması bekleniyor.

Yeni tanıtılacak modeller hakkında kamuoyunu şu ana kadar pek çok bilgi sızdırıldı. Bu sızıntılardan Samsung’un yeni amiral gemileri Galaxy 10 ve S10 Plus hakkında tüm bilinenleri bir araya getirdik.

GENİŞ EKRAN, YENİLENMİŞ TASARIM

Yeni Galaxy S10 ve onun daha büyük versiyonu olan S10 Plus, 6.1 ve 6.3 inç ekran boyutlarına sahip olacaklar. İki cihazın ekranı da ‘Infinity O’ denilen yeni bir tasarımla gelecekler. Bu yeni stilde 2018’de bolca gördüğümüz çentikli tasarımdan uzak durulmuş ve ön kamera direk olarak ekrana sabitlenmiş.

Yine iki modelde de AMOLED Gorilla Glass 6 ekran koruması kullanılacak ve 3040x1440 QHD+ görüntü kalitesini destekleyecek. Ancak S10 Plus’ın ekranı biraz daha büyük olmakla birlikte fazladan bir tane daha ön kamera bulunduruyor.

YENİ KAMERA SİSTEMİ

S10 ve S10 Plus’ın ön tarafına baktığımızda kamera sisteminde değişikliğe gidilmiş ancak genel olarak dizaynının S9 ile aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak arka tarafına baktığımızda işler değişiyor.

Öncelikle parmak izi sensörü yok çünkü bu özelliği ön taraftaki ekran vasıtasıyla kullanacağız. Yeni üçlü kamera sistemi iki yeni cihazda da kullanılıyor. 12 MP telefoto lens (f/2.4),12 MP geniş lens (f/1.5) ve 6-megapixel ultra-geniş lens (f/2.2) olmak üzere üç kamera bulunuyor.

Bu arada yaşanan tanıtıma saatler kala, ilginç gelişme ise Norveç'te yaşandı. Samsung'un bugün tanıtacağı S10'un resmi reklamı bir Norveç televizyon kanalında yanlışlıkla yayınlandı. Yayını kaydeden bir kullanıcı videoyu YouTube'a yükledi. Videoda S10+ ve Galaxy kablosuz kulaklıkları yer alıyor.

İşte o video:

GELİŞTİRİLMİŞ DONANIM ÖZELLİKLERİ

Ekran ve kamera özelliklerinin yanında donanımsal olarak da iyileştirmelere gidilmiş. S10 ve S10 Plus, gücünü Qualcomm’un en yeni işlemcisi olan Snapdragon 855’den alacak. Bazı ülkelerde ise Samsung’un Exynos 9820 yonga seti kullanılacak. WinFuture’un aktardığına göre S10’un 128 GB depolama alanına sahip olan versiyonu 6 GB RAM taşırken, 512 GB depolama alanı sunulan modelde 8 GB RAM bulunacak.

S10 Plus’ta ise üçüncü bir alternatif daha var. 1 TB depolama alanı barındıran model, 12 GB RAM taşıyor. İki telefon arasındaki bir başka fark ise batarya kapasiteleri. S10’un 3100 mAh bataryasına karşılık S10 Plus ise 4,100mAh ile kullanıcıları selamlayacak.

UYGUN BÜTÇELİSİ GALAXY S10e

Standart S10 ailesinin yanında tanıtılacak bir başka akıllı telefon daha var! Daha uygun bütçeli Galaxy S10e, iPhone XR’ın yerini almayı düşenerek kullanıcılara daha ucuz bir alternatif sunuyor. Daha küçük ve daha düşük çözünürlüğe sahip olan S10e’nin ekranı 5.8 inç büyüklüğünde ve 2280x1080 piksel çözünürlük sunuyor.

Kamera aynı şekilde benzer tasarımla ekrana monte edilmiş. Cihazda ultrasonik parmak izi bulunmuyor. Bunun yerine kullanıcılar bu işlemi yan tarafından uyguluyorlar. Ön kameranın özellikleri de biraz düşürülmüş ve arka tarafta üç yerine iki adet kamera bulunuyor.

Yine de S10e’un donanımsal özellikleri ailedeki diğer üyeleri ile aynı kalıyor çünkü Samsung’a göre daha ucuz alternatifini alıyor olmanız daha kötüsünü alacağınız anlamına gelmiyor. WinFuture’ın aktardığına göre S10e modelinde de aynı şekilde Snapdragon 855 işlemci kullanılacak. Cihazın 6 GB RAM/ 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ve 8GB RAM/ 256GB’lık modeli olacak.

ASIL SÜRPRİZ GALAXY S10 X Mİ?

Dedikoduları dikkate alırsak Samsung’un bir başka sürprizi daha olacağını da söyleyebiliriz. SamMobile’in haberine göre 5G özelliğine sahip olan Galaxy S10 X de tanıtılacak bir başka model olarak etkinlikte yerini alacak. Geçtiğimiz Kasım ayında The Wall Street Journal da Samsung’un ‘Beyond X’ kod isimli bir 5G telefon üzerinde çalıştığını yazmıştı.

Söz konusu cihaz, 6.7 inç ekran boyutu ile gelecek ki Galaxy Note 9’un 6.4 inç ekran boyutu vardı. Ayrıca iki önde, dördü arkada olmak üzere toplamda 6 kamerası ve 5,000mAh batarya ömrüyle birlikte 256GB varsayılan depolama alanı sunacak.

KATLANABİLİR GALAXY FOLD

Samsung’un aylardır tanıtımını yaptığı ve kullanıcılar üzerinde büyük heyecan yarattığı bir ürünü var. Dedikodulara göre Galaxy Fold (veya diğer adıyla Galaxy F) ismiyle anılan katlanabilir cihaz, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor.

Muhtemelen ucuz bir ürün olmayacak olan cihazın kasım aylarında 1800 dolara yakın bir fiyat etiketine sahip olacağı konuşuluyordu ancak kesin rakam henüz belli değil.

TÜRKİYE SAATİ İLE 22:00’DA

Samsung, bu akşam gerçekleştireceği etkinlikte S10, S10 Plus, S10e ve belki de S10 X ile Galaxy F’nin yanında çeşitli aksesuarlar da tanıtılacak. Türkiye saati ile 22:00’da başlayacak olan etkinlikle ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.