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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Giovanni Malago oldu

        İtalya Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Giovanni Malago oldu

        İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) başkanlığına İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI) eski başkanlarından Giovanni Malago seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 17:46 Güncelleme:
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        İtalya Futbol Federasyonu Malago'ya emanet!

        İtalya Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen başkanlık seçiminde kazanan Giovanni Malago oldu.

        İtalya Milli Futbol Takımının, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yaşadığı başarısızlık nedeniyle istifa eden federasyonu başkanı Gabriele Gravina'nın halefini belirlemek üzere bugün Roma'daki bir otelde federasyonun olağanüstü seçimli genel kurulu yapıldı.

        CONI'nin 2013 ve 2025 yılları arasında başkanlığını yapan Giovanni Malago ile 2007-2014 döneminde FIGC başkanlığı yapan Giancarlo Abete başkanlık seçiminde yarıştı.

        Genel kurulda oyların yüzde 68,5'ini alan 67 yaşındaki Malago, FIGC'in yeni başkanı oldu.

        Malago, seçimi kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, İtalyan futbolunu eski başarılı günlerine döndürmek için çalışacağı sözünü verdi.

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        Giovanni Malago, kendisine verilen bu sorumluluk dolayısıyla heyecanlı olduğunu belirterek, "Her zaman tek bir hedefim oldu: İtalya'yı büyük yapmak." dedi.

        CONI başkanlığı döneminde özellikle 2024 Paris Olimpiyatları'nda İtalya Olimpik Takımı'nın en yüksek sayıda madalya kazandığını ve 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın düzenlenmesinde rolü olduğunu hatırlatan Malago, "Sanırım beni destekleyenler, başardığım şeyin İtalyan Futbol Federasyonu ile tekrarlanabileceğine inanıyorlar." diye konuştu.

        UEFA'DAN İTALYA'YA EURO 2032 İÇİN ALTYAPI HATIRLATMASI

        İtalyan ANSA ajansının haberine göre FIGC'in genel kuruluna katılan UEFA Başkan Yardımcısı Armand Duka, İtalya’nın Türkiye ile beraber düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) işaret ederek, "EURO 2032 ile İtalya, dünyanın en önemli etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak. Devlet kurumlarına sesleniyorum; gelecek nesiller için kalıcı bir miras bırakmak ve unutulmaz bir turnuva düzenlemek için altyapıya yatırım yapmanın tam zamanı. İtalyan futbolunun bu zorluğun üstesinden başarıyla geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        "Gök-mavililer" olarak anılan İtalya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart'ta deplasmanda Bosna Hersek'e penaltı atışlarında elenerek, ABD, Meksika ve Kanada'nın düzenlediği Dünya Kupası finallerine katılamamıştı.

        İtalya, 2018 ve 2022'nin ardından 2026 Dünya Kupası'na gidememişti. Bu durum nedeniyle İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve ekibi ile FIGC Başkanı Gabriele Gravina istifa etmişti.

        İtalya, 1934, 1938, 1982 ve 2006 yıllarında olmak üzere daha önce 4 kez Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

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