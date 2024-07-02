Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer İtalyan basınından Fenerbahçe için transfer iddiası: Mourinho onu istiyor! - Futbol Haberleri

        İtalyan basınından transfer iddiası: Mourinho onu istiyor!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fred'in yanına kaliteli bir orta saha takviyesi daha yapmayı planlarken, İtalyan basını, Jose Mourinho'nun bu bölge için istediği ismi duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 10:05 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfer çevrildi.

        2

        Başta forvet hattı olmak üzere bazı mevkilere takviye yapmak isteyen srı-lacivertliler için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

        3

        İtalyan basınından La Stampa'nın haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Weston McKennie'yi kadrosunda görmek istiyor.

        4

        Mourinho'nun Fred'in yanına fizik gücü yüksek bir orta saha daha istediği ve bu doğrultuda 25 yaşındaki ABD'li yıldızın transferi için çalışmaların başladığı kaydedildi.

        5

        Juventus'tan ayrılması beklenen Fenerbahçe'nin orta saha hamlesi olarak ilk hedefinin McKennie olduğu belirtildi.

        6

        F.BAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

        Haberin detayında Mou'nun İtalya döneminden futbolcuyu yakından tanıdığı; McKennie'nin de Portekizli hoca ile çalışmak istediği için F.Bahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.

        7

        Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen McKennie, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da çıktığı 34 maçta 7 asist yaptı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Cumhurbaşkanı adayları münazaradan sarılarak ayrıldı
        Cumhurbaşkanı adayları münazaradan sarılarak ayrıldı
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!
        Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Kabinede iki bakan değişti
        Kabinede iki bakan değişti
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        Koca krizleri yönetti
        Koca krizleri yönetti
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Yeni Çevre Bakanı Bakan Murat Kurum
        Yeni Çevre Bakanı Bakan Murat Kurum
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır?
        Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır?