İtalyan basınından transfer iddiası: Mourinho onu istiyor!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fred'in yanına kaliteli bir orta saha takviyesi daha yapmayı planlarken, İtalyan basını, Jose Mourinho'nun bu bölge için istediği ismi duyurdu.
Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfer çevrildi.
Başta forvet hattı olmak üzere bazı mevkilere takviye yapmak isteyen srı-lacivertliler için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.
İtalyan basınından La Stampa'nın haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Weston McKennie'yi kadrosunda görmek istiyor.
Mourinho'nun Fred'in yanına fizik gücü yüksek bir orta saha daha istediği ve bu doğrultuda 25 yaşındaki ABD'li yıldızın transferi için çalışmaların başladığı kaydedildi.
Juventus'tan ayrılması beklenen Fenerbahçe'nin orta saha hamlesi olarak ilk hedefinin McKennie olduğu belirtildi.
F.BAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Haberin detayında Mou'nun İtalya döneminden futbolcuyu yakından tanıdığı; McKennie'nin de Portekizli hoca ile çalışmak istediği için F.Bahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.