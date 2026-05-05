        Haberler Spor Basketbol STBL EuroLeague İtalyan basketbolcu Achille Polonara kariyerine son verdi!

        İtalyan basketbolcu Achille Polonara kariyerine son verdi!

        Ülkemizde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko formaları da giyen Achille Polonara, kariyerine son verdiğini açıkladı. Ekim 2023'te testis kanserini atlatan ve iki ay sonra parkelere dönen Polonara'ya Haziran 2025'te ise miyeloid lösemi teşhisi konulmuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 11:56 Güncelleme:
        Achille Polonara kariyerine son verdi!

        Bir dönem Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko formaları da giyen İtalyan basketbolcu Achille Polonara, kariyerine son verdiğini açıkladı.

        Polonara, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bireysel antrenmanlara yeniden başlayarak denedim ancak rekabetçi basketbola veda etme zamanının geldiğini fark ettim çünkü artık eskisi gibi bir oyuncu olamayacağım ve beni geçmişteki gibi hatırlamanızı istiyorum. Seni özleyeceğim basketbol." ifadelerini kullandı.

        Baskonia, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Zalgiris ve Virtus Bologna gibi takımlarda oynayan 34 yaşındaki İtalyan milli basketbolcu, son olarak Dinamo Sassari'de görev yaptı.

        Ekim 2023'te testis kanserini atlatan ve iki ay sonra parkelere dönen Polonara'ya Haziran 2025'te ise miyeloid lösemi teşhisi konulmuştu.

