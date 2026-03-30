Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Miami Açık'ta şampiyon oldu! - Tenis Haberleri

        İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Miami Açık'ta şampiyon oldu!

        Jannik Sinner, Jiri Lehecka'yı 2-0 yenerek Miami Açık'ta şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 12:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalyan tenisçi Jannik Sinner, finalde Çek Jiri Lehecka'yı 2-0 yenerek Miami Açık'ta şampiyon oldu.

        Dünya klasmanının 2 numarası 24 yaşındaki Sinner, finalde karşılaştığı 21 numaralı seribaşı Lehecka'yı 6-4'lük setlerle mağlup etti.

        Sinner, aynı yıl içinde ABD'deki iki Masters turnuvası Indian Wells ve Miami Açık'ı kazanarak "sunshine double" yapan 8. oyuncu, 2017'deki Roger Federer'den bu yana bunu başaran ilk isim oldu.

        İtalyan tenisçi ayrıca, iki turnuvayı da set vermeden kazanan ilk erkek tenisçi olarak tarihe geçti.

        Sinner, Miami Açık'ta 2024'ten sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti.

