İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den 4 milyonluk teklif
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Udinese'de forma giyen Alexis Sanchez'e teklif yaptığını aktardı.
Son olarak Jhon Duran'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde sürpriz bir hamle yapabilir.
La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; kanat hamlesi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, Udinese'deki son dönemine yaklaşan Alexis Sanchez'i gündemine aldı.
İtalya'dan ayrılması gündemde olan deneyimli futbolcu için yıllık 4 milyon Euro değerinde bir teklif yapan sarı-lacivertliler, ayrıca otomatik olarak devreye girecek bir uzatma maddesi de ekledi.
Haberdeki iddiaya göre Sanchez, sezon boyunca toplam sürenin en az %70’inde sahada yer alırsa veya doğrudan ya da dolaylı olarak 15 gole katkı sağlarsa, sözleşme kendiliğinden bir sezon daha uzatılacak.
Fenerbahçe, hücum hattını tecrübeli isimlerle güçlendirmeyi hedeflerken, transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.