Vincenzo Montella, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikle geleceği ve Adana Demirspor'da kalıp kalmayacağına yönelik soru karşısında, "Evlilikler iki taraflı olur. Ben tabii ki Adana Demirspor'da kalmayı düşünürüm, neden düşünmeyeyim. Lig bitince düşüneceğiz bunu. Başkanla oturup konuştuğumuzda bakacağız beraber." cevabını vermişti.