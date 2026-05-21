İTÜ’lü öğrenciler Avrupa'da Türkiye’yi temsil edecek

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin mühendislik topluluğu FACILIS, kendi tasarlayıp ürettiği Macaw 3 aracıyla bu yaz Polonya’da düzenlenecek Shell Eco-marathon Europe yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

İTÜ Makina Fakültesi bünyesinde 2011’den bu yana faaliyet gösteren FACILIS, 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Silesia Ring’de gerçekleştirilecek organizasyona 13 kişilik ekibiyle katılacak. Takım, içten yanmalı motor kategorisinde yakıt verimliliğinde en iyi dereceyi elde etmeyi hedefliyor.

Geçen yıl Polonya’da düzenlenen yarışta 861 kilometre/litre derecesiyle Avrupa 9’uncusu olan FACILIS, bu sonuçla 14 yıllık yarışma tarihindeki en iyi sıralamasına ulaşmıştı. Takımın geliştirdiği Macaw 3 aracı; gövde tasarımından aktarma organlarına, ECU yazılımından telemetri sistemine kadar tamamen öğrencilerin emeğiyle hazırlandı.

FACILIS, 2011 yılından bu yana Shell Eco-marathon Europe’ta Türkiye’yi kesintisiz temsil ediyor. Öğrenciler, bir litre yakıtla mümkün olan en uzun mesafeyi kat etmeyi amaçlayarak yakıt verimliliği teknolojileri ve sürdürülebilir araç tasarımı üzerine çalışmalar yürütüyor.

Dünyanın önde gelen öğrenci mühendislik etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Shell Eco-marathon’da her yıl 30’dan fazla ülkeden yüzlerce takım bir araya geliyor. Yarışma süresince FACILIS’in gelişmeleri sosyal medya ve İTÜ kanalları üzerinden paylaşılacak.