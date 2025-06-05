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        Haberler Gündem İzmir'de yolcunun "yolu uzattın" iddiasıyla taksiciyi darbetmesi araç içi kamerasında - Güncel haberler

        İzmir'de yolcunun "yolu uzattın" iddiasıyla taksiciyi darbetmesi araç içi kamerasında

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolcunun, taksi şoförünü yolu uzattığı iddiasıyla darbetmesi araç içi kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 18:29 Güncelleme: 05.06.2025 - 18:29
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        İzmir'de yolcunun "yolu uzattın" iddiasıyla taksiciyi darbetmesi araç içi kamerasında
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        25 yıldır taksicilik yapan Şenol Ü. (60), 31 Mayıs'ta biri kadın iki müşteriyi Bozyaka Mahallesi'nde aracına aldı.

        Bir süre sonra aracın önünde oturan erkek yolcu, yolu uzattığı iddiasıyla taksiciyle tartışma başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu, Şenol Ü'yü darbetti.

        Şenol Ü, aracını İl Emniyet Müdürlüğü Bozyaka Hizmet Binası önünde durdurup şüpheliden şikayetçi oldu.

        Sürücü Şenol Ü, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "(Yolu uzattın) diyor ama öyle bir şey yok. Bindiği noktayla tartışma noktası arası 140 lira tutuyor. İndi bindi 120 lira zaten. Dolaştırma diye bir şey olmadı." dedi.

        Taksideki tartışma ve darp anları araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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