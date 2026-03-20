        Haberler Ekonomi Otomobil İzmitli Ioniq 3'ün örtüsü Milano'da kalkacak

        İzmitli Ioniq 3'ün örtüsü Milano'da kalkacak

        İzmit'te üretimi bu yıl başlayacak Ioniq 3'ün örtüsü Milano Tasarım Haftası'nda kalkacak. Hyundai'nin Türkiye'de üretecek ilk elektrikli otomobil olan model ile ilgili detaylar yine Milano'daki resmi lansmanda paylaşılacak

        Giriş: 20.03.2026 - 15:23
        Ioniq 3'ün örtüsü Milano'da kalkacak

        Hyundai, Türkiye'de üretilecek ilk elektrikli otomobili Ioniq 3'ü, Milano Tasarım Haftası’nda tanıtmaya hazırlanıyor.

        21-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, tamamen elektrikli İzmitli Ioniq 3'ün örtüsü kalkacak.

        Hyundai, Milano'daki etkinlikte yalnızca yeni bir model tanıtmak yerine, gelecekteki araçlarının doğrudan tasarım felsefesinden nasıl şekillendiğini de ortaya koymayı hedefliyor.

        Bu kapsamda, otomobilin tasarımının nasıl hayata geçirildiği, bir kağıt üzerindeki ilk çizimden, çelikten üretilmiş bir "sanat eserine" uzanan yolculuk, fikirlerin malzeme, işçilik ve teknolojiyle buluşarak mobiliteye dönüşümü katılımcılara aktarılacak.

        Modelle ilgili daha fazla detayın ise yine Milano’daki resmi lansmanda paylaşılacağı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail binlerce insanı katletti, bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Güneysu Merkez Cami'nde bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        "Akıllı ve temkinli olmalıyız"
        "Akıllı ve temkinli olmalıyız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor