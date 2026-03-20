İzmitli Ioniq 3'ün örtüsü Milano'da kalkacak

Hyundai, Türkiye'de üretilecek ilk elektrikli otomobili Ioniq 3'ü, Milano Tasarım Haftası’nda tanıtmaya hazırlanıyor.

21-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, tamamen elektrikli İzmitli Ioniq 3'ün örtüsü kalkacak.

Hyundai, Milano'daki etkinlikte yalnızca yeni bir model tanıtmak yerine, gelecekteki araçlarının doğrudan tasarım felsefesinden nasıl şekillendiğini de ortaya koymayı hedefliyor.

Bu kapsamda, otomobilin tasarımının nasıl hayata geçirildiği, bir kağıt üzerindeki ilk çizimden, çelikten üretilmiş bir "sanat eserine" uzanan yolculuk, fikirlerin malzeme, işçilik ve teknolojiyle buluşarak mobiliteye dönüşümü katılımcılara aktarılacak.

Modelle ilgili daha fazla detayın ise yine Milano’daki resmi lansmanda paylaşılacağı kaydedildi.