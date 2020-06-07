34,4 sayı ortalamasıyla bu sezon NBA'in sayı lideri durumundaki Houston Rockets guard'ı James Harden, bir striptiz kulübünde bir gece 1 milyon dolar harcadı! Joe Budden'ın podcastinde anlatılana göre Houston'daki bir gece kulübüne giden yıldız basketbolcu 'para saçan' Harden'ın forması da striptiz kulübü yetkilileri tarafından emekli edildi ve tavana asıldı!

2012'de aynı kulüpte çalışan bir dansçı da James Harden'a yardımları nedeniyle Instagram'dan teşekkür etmişti. Houston Rockets'la 2022-23 sezonu sonuna kadar oyuncu opsiyonlu sözleşmesi bulunan James Harden, bu sezon kulübünden 38 milyon dolar maaş alıyor. Harden güncel tabloda da NBA'in en çok kazanan dördüncü oyuncusu durumunda.