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Japonya'daki fabrikayı geçici olarak kapattı

Japon otomotiv üreticisi Toyota, Avrupa ve ABD'deki tesislerinin ardında anavatanındaki Takaoka fabrikasında da üretime ara verdiğini bildirdi. Japon üreticiden yapılan açıklamada Takaoka fabrikasında çalışan 2 işçide koronavirüs çıkması sonucu fabrikanın kapatıldığı kaydedildi

Toyota
HABERTURK.COM

Avrupa ve ABD de kapanan otomotiv fabrikalarına diğer ülkelerdeki tesislerde ekleniyor. Türkiye dahil olmak üzere Avrupa ve ABD'de üretime ara veren Toyota, kendi anavatanındaki tesislerinde de fabrikasını geçici olarak ara verdiğini duyurdu.

Japon üreticiden yapılan açıklamada Takaoka fabrikasında çalışan 2 işçide koronavirüs çıkması sonucu fabrikanın kapatıldığı bildirildi.

Fabrikanın kapalı kalma süresinin ise 2 gün olacağı kaydedildi.

 

Kapatılan Takaoka fabrikasında RAV 4, Corolla Sedan ve Japon pazarı için geliştirilen modellerden Harrier üretiliyor.

Toyota'nın Sakarya fabrikasında da üretime 2 hafta verilmişti. 

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