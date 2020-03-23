Japonya'daki fabrikayı geçici olarak kapattı

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Avrupa ve ABD de kapanan otomotiv fabrikalarına diğer ülkelerdeki tesislerde ekleniyor. Türkiye dahil olmak üzere Avrupa ve ABD'de üretime ara veren Toyota, kendi anavatanındaki tesislerinde de fabrikasını geçici olarak ara verdiğini duyurdu.

Japon üreticiden yapılan açıklamada Takaoka fabrikasında çalışan 2 işçide koronavirüs çıkması sonucu fabrikanın kapatıldığı bildirildi.

Fabrikanın kapalı kalma süresinin ise 2 gün olacağı kaydedildi.

Kapatılan Takaoka fabrikasında RAV 4, Corolla Sedan ve Japon pazarı için geliştirilen modellerden Harrier üretiliyor.

Toyota'nın Sakarya fabrikasında da üretime 2 hafta verilmişti.

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