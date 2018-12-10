Japonya, Huawei ve ZTE gibi Çinli markaların ürünlerini ve teknolojilerini altyapılarında kullanmama kararı almaya hazırlanıyor. Japonya istihbarat bilgi ağını güçlendirmek ve siber saldırılara karşı daha korunaklı bir bilgisayar veritabanı oluşturmak amacıyla ABD'den sonra Çinli teknoloji devleri Huawei ve ZTE firmalarına yasak getiriyor.
Henüz sözkonusu Çinli firmaların adı kullanılmasa da, Japonya hükümetinin yasalarda bazı değişikliklere giderek bu iki firmayı, devlete teknolojik altyapı sağlayan ihalelere girmesini engellemeye hazırlanıyor.
'BAZI ÖNLEMLER ALACAĞIZ'
Japonya hükümet sözcüsü Yoshihide Suga konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, ülkesinin siber güvenlik alanında ABD ile yakın ilişkilerde bulunduğunun altını çizdi. Suga "Siber güvenlik Japonya için önemli bir mesele haline gedi. Konuyla ilgili firma bazlı bazı önlemler alacağız" dedi.
Huawei ve ZTE’nin hem dünya akıllı telefon pazarındaki paylarının büyümesi hem de 5G teknolojilerinin altyapısındaki konumlarını aldıkları patentlerle güçlendirmeleri Washington yönetiminin de inclemesine konu olmuştu.
Hatta sözkonusu firmaların 5G ağı kurması Avustralya ve Yeni Zelanda'da yasaklanmıştı. Ayrıca Huawei 2018 yılında Apple'ı geçerek Güney Koreli Samsung'un ardından dünyada en çok satan akıllı telefon markası haline gelmişti.
Özel sektörde bulunan Japon telekom şirketleri NTT Docomo ve KDDI Corp'a bazı ekipman desteği veren Huawei ve ZTE firmaları da konuyla ilgili yorum yapmadı. ABD'li Softbank ve İngiliz BT Group da, Çinli Huawei ve ZTE'den sağladıkları araç ve gereçlerin alımını durduracaklarını açıklamıştı.
Geçtimiz perşembe günü Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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