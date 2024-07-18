Jennifer Lopez yüzüğünü çıkarmadı

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti hakkında ayrılık söylentileri hiç bitmezken çift, zaman zaman şaşırtan görüntüler veriyor. Bazen ayrı ayrı zaman geçirirken ya da tatil yaparken görülüyorlar bazen de evlilik yüzüklerini takıp takmamalarına göre kafaları karıştırıyorlar. Son fotoğraflar, Lopez cephesinden.