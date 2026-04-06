        Jeopolitik riskler altın fiyatlarını baskılıyor - Altın Haberleri

        Jeopolitik riskler altın fiyatlarını baskılıyor

        Devam eden jeopolitik risklerle doların güçlenmeye devam etmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 679 liradan işlem görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Jeopolitik riskler altın fiyatlarını baskılıyor

        Altının gramı cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 6 bin 704 liradan tamamladı.

        Haftaya negatif başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 6 bin 679 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 455 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 693 liradan satılıyor.

        Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 659 dolardan işlem görüyor.

        TRUMP'IN AÇIKLAMALARI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

        İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri neredeyse tamamen durdurması, küresel enerji tedarik ağını derinden sarsarken, artan petrol fiyatları küresel çapta enflasyon endişelerini güçlendirdi. Yükselen risk algısı ve belirsizlik, yatırımcıların temkinli davranmasına neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları yatırımcıların odağında bulunuyor.

        Dün konuşan ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması gerektiğini belirterek, "Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız" ifadesini kullandı.

        Devam eden jeopolitik risklerle doların güçlenmeye devam etmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

        ABD/İsrail-İran arasındaki savaşın beklenenden uzun sürmesinden dolayı petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesinin yanı sıra ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişkin umutları azaltması da yatırımcıların altın talebinin azalmasında etkili oluyor.

        Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü.

        Adalet Bakanı Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle bir araya geldi. Suça sürüklenen çocuklar konusunun toplumun kanayan yarası olduğunu belirten Gürlek, "Bu bizim hassas konumuz, kırılgan konumuz." dedi. Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezalarla ilgili toplumda rahats...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme
        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        12 soruda doğum izni
        12 soruda doğum izni